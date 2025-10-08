आज 8 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के लाभ के अवसर बनेंगे, सेहत में भी सुधार होगा

कर्क - भाग्य की चाल प्रभावपूर्ण बनी रहेगी. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. वरिष्ठों का साथ मनोबल ऊंचा रखेगा. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. कामकाज में अनुकूलन रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न बना रहेगा. सुख संसाधन बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. विरोधियों पर दबाव रहेगा. पेशेवरों में विश्वास बढ़ेगा. विविध गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. अपनों से करीबी बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सबको साथ लेकर आगे बढेंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. इच्छित लाभ के संकेत हैं. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन रहेगा. सहज अवरोध स्वतः दूर होंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा.

धन संपत्ति- शासन से नजदीकी का लाभ उठाएंगे. प्रशासन के विषयों में संतुलन रखेंगे. पैतृक विषय गति पाएंगे. प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. सभी मामलों में बेहतर बने रहेंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- सहयोगियों से भेंट होगी. प्रेम स्नेह के लिए समय निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. मैत्री की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा. मन की बात कह पाएंगे. शुभ सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद में प्रभाव बनाए रखेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 8 और 9

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ध्यान बढ़ाएं.

---- समाप्त ----