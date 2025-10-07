scorecardresearch
 

आज 7 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, रिश्ते निभाने में सफल होंगे

Aaj ka Kark Rashifal 7 October 2025, Cancer Horoscope Today: आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ बढ़ेगा. वार्ताएं सफल होंगी. पेशेवर मित्रता को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे.

cancer horoscope
कर्क - भाग्य के प्रभाव को बढ़ाने वाला समय है. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. शासन एवं प्रबंधन के कार्य बनेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ बढ़ेगा. वार्ताएं सफल होंगी. पेशेवर मित्रता को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. चहुंओर शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उच्च प्रदर्शन से सबका समर्थन बना पाएंगे. करियर कारोबार में संकोच दूर होगा. पद प्रतिष्ठा कों बल मिलेगा. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- करियर कारोबार में श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा. धनधान्य में बढ़ोतरी होगी. साख सम्मान बल पाएगा. संबंधों का लाभ मिलेगा. सभी के लिए सहयोग की भावना रहेगी. वरिष्ठों से सहयोग पाएंगे. उपलब्धियां अर्जित करेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणी व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों को संवारेंगे. प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे. मित्रों व शुभचिंतकों का भरोसा बनाए रहेंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. सुखद सरप्राइज संभव है. प्रियजनों का विश्वास रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आदर सत्कार बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्य संवरेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. रचनात्मकता बढ़़ेगी. कार्यशैली प्रभावी होगी. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 7 8 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : अतुलित बल और बुद्धि के धनी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पुण्यकार्य बनाए रखें.

