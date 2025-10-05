scorecardresearch
 

आज 5 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: अनुकूलन पर जोर देंगे, जल्दबाजी न दिखाएं

Aaj ka Kark Rashifal 5 October 2025, Cancer Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में सहकार सहयोग की भावना बनाए रखें. व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. निंरतरता पर ध्यान दें. तैयारी पर ध्यान देंगे.

कर्क - परिस्थितियां अनियंत्रित रह सकती हैं. करियर कारोबार में अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. आवश्यक कार्य में ढिलाई से बचें. ठगों से दूर रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. अपनों से संवाद में बड़प्पन रखें. व्यक्तिगत गतिविधियां बढें़गी. कार्यक्षेत्र में सहकार सहयोग की भावना बनाए रखें. व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. निंरतरता पर ध्यान दें. तैयारी पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर भेंटवार्ता के लिए समय निकालेंगे. चर्चा संवाद मेंं सजग रहेंगे. प्रयासें में साधारण स्थिति बनी रहेगी. व्यापार में सहजता सजगता रखेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. धूर्त से सावधान रहें.

धन संपत्ति- आर्थिक क्षेत्र में सलाह से कार्य करें. वाणिज्यिक पक्ष पर फोकस बढ़ाएं. लक्ष्य पर जोर रखें. कार्यगति सामान्य रहेगी. खर्च और बजट पर ध्यान दें. प्रबंधन की नीतियों की पालना रखें. विविध मामले लंबित रह सकते हैं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामलों में सूझ सलाह बनाए रखें. लोगों को जोड़ने की कोशिश रहेगी. प्रियजन असहज कर सकते हैं. रिश्ते सामान्य बने रह सकते हैं. परिजनों का सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान रखेंगे. घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- नियम का पालन रखें. व्यवस्थागत विषयों को अनदेखा न करें. सात्विकता रखें. लक्ष्य से समझौता नहीं करें. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर जोर रखें.
शुभ अंक : 1 2 5 और 6
शुभ रंग : पिंक

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. धैर्य बढ़ाएं.

