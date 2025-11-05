आज 5 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: पद-प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि, धन लाभ के बन रहे आसार

कर्क - प्रबंधन के मामलों में कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. सहकर्मियों का सहयोग और विश्वास पाएंगे. व्यापार उम्मीद के अनुरूप बनाए रहेंगे. आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. योजनाओं में गति आएगी. वरिष्ठों से सलाह रखेंगे. शासन प्रशासन से लाभ होगा. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले बनेंगे. प्रभाव बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव व समर्थन पाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में परिणाम संवारेंगे. चहुंओर सकारात्मकता बढ़ेगी. कार्यगति बढ़ाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी े रहेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. वरिष्ठों से संबंध बनाने की कोशिश रहेगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साहस पराक्रम बढा रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. घर परिवार में सुख साझा करेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. आकर्षण बढ़ेगा. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सौदर्यबोध बढ़ेगा. सामंजस्य बना रहेगा. साथीगण सहयोगी होंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रिय संग समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. प्रभाव बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. अनुबंध आगे बढ़ेंगे. रोग दोष दूर होंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 और 7

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. सहयोग सहकार रखें. चर्चा में स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----