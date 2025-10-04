आज 4 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: अधिक भार न उठाएं, रुटीन बनाए रखें

कर्क - समय मिश्रित प्रभाव का बना हुआ है. आकस्मिक स्थितियों की निर्मिति बनी रह सकती है. जल्दबाजी में कार्य न करें. परिजनों की सीख से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. परिस्थितियां दबावपूर्ण बनी रह सकती हैं. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. चर्चा समझौते में सावधानी बनाए रखें. अधिक भार न उठाएं. रुटीन बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मितभाषी बने रहेंगे. अधिकारियों व बड़ों की सुनेंगे. प्रयासों मेंं सहजता दिखाएंगे. कामकाजी व्यवस्था व कारोबार में गति लाने की कोशिश होगी. कार्य व्यापार में निरंतरता रखेंगे. साहस संपर्क बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- शासन सत्ता का सम्मान बना रहेगा. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास से परिणाम पाएंगे. उद्योग व्यवसाय के लाभ पूर्ववत् रहेंगे. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें.

प्रेम मैत्री- करीबियों के समक्ष दिखावे व बड़बोलेपन से बचें. प्रेम पक्ष सहज रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. जरूरी सूचना की प्राप्ति होगी.



स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ रखें. विनम्रता से काम लें. खानपान सात्विक रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 2 4 5 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. पीड़ित की मदद करें.

