आज 4 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले विविध कार्यों में गति लाएंगे, आज के दिन करें इस रंग का प्रयोग

कर्क - भाग्य की श्रेष्ठता से चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखने में सफल होंगे. सुख सुविधाएं बढ़ेगी. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार में शुभ संयोग बनेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बढ़ेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. विभिन्न कार्य संवरेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. आस्था अध्यात्म बढ़ेंगे. अहसजता दूर होगी.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसायिक लेनदेन पक्ष में बनेंगे. विविध प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वचन निभाएंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. जीत का भाव बना रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- अर्थ संरक्षण में वृद्धि बनी रहेगी. पारिवारिक व्यवसाय व धन संपत्ति पर ध्यान देंगे. संरक्षण में रुचि बनी रहेगी. श्रेष्ठ योजनाओं को आगे संवारेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्यों को बढ़ाएंग. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन के प्रयास सफल होंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. सुखद सूचना प्राप्त होगी. प्रेम स्नेह का भाव बना रहेगा. घर में आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होगा. भेंट के अवसर बनेंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. संबंधों को संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खास के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. शारीरिक समस्याएं दूर हांगी. अध्ययन बढ़ाएंगे. रचनात्मकता रह़ेगी. जीवनशैली आकर्षक होगी. व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 2 3 5 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं. अध्यात्म पर जोर दें. उत्साह बढ़ाएं.

---- समाप्त ----