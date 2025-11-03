आज 3 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: निजी मामले बनेंगे, बड़ी सोच रखें

कर्क - भाग्य की प्रबलता से लाभ संवार पाएगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बड़े लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. चहुंओर उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म से आत्मविश्वास बढ़ेगा. वाणिज्य व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी. धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. सभी के लिए शुभ भाव रखेंगे. साझेदारी में वृद्धि होगी. चहुंओर शुभता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर का वातावरण अनुकूल रहेगा. कामकाजी सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार पर फोकस रखेंगे. आवश्यक कार्य बनेंगे. पेशेवर हलचल बढ़ेगी. लाभ में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- कार्ययोजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. विभिन्न लंबित विषयों में गति आएगी. भेंट चर्चाओं में सफल होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. नवीन विषयों में सक्रियता दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मनोनुकूल बना रहेगा. निजी विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. अपनां में मान सम्मान बढ़ेगा. करीबियां की खुशियों का ध्यान रखेंगे. सुख के पल साझा करेंगे. मनोरंजक यात्रा संभव है. संबंध संवरेंगे. निर्णय लेंगे. बड़ों से भेंट होगी. निजी मामले बनेंगे. बड़ी सोच रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- उपलब्ध अवसर भुनाएंगे. असहजताओं में कमी आएगी. सक्रियता से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. हर्ष उत्साह से भरे रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 और 5

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. तीर्थजाएं. दान दें.

---- समाप्त ----