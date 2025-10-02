आज 2 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: दशहरे पर कर्क राशि वालों को मिलेगा खुशखबरी, सकारात्मकता का उठाएं लाभ

कर्क - खानपान आकर्षक बना रहेगा. साझा प्रयासों में सुधार लाएंगे. विभिन्न कार्यों को योजनानुसार आगे बढ़ाएंगे. सहकारिता व बड़प्पन की सोच रखेंगे. कारोबारी सकारात्मकता बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. निजी जीवन को संवारेंगे. दाम्पत्य में सुख् सौख्य बना रहेगा. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावी रहेंगे. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. मित्र मददगार होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में महत्वपूर्ण वार्ताओं में सहज रहेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं. विचारपूर्वक निर्णय लें. कामकाजी मामलों को गति लाएं. स्थायित्व को बल मिलेगा. सकारात्मकता का लाभ उठाएं.

धन संपत्ति- भूमि एवं भवन के कार्य गति लेंगे. टीमवर्क से मामले साधेंगे. विविध पेशेवर विषयों में सक्रियता रहेगी. योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. कार्य लंबित रखने से बचेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. लाभ पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सबका सम्मान बनाए रखेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. घर में शुभता बढ़ेगी. सभी के प्रति सहयोग समर्थन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. संबंधों में घनिष्ठता आएगी. संबंधों में सुधार होगा. वादा पूरा करेंगे. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारों से भेंट होगी. व्यवहार आकर्षक रहेगा. करीबियों को जुड़कर रहेंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे. खानपान उम्दा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : दालचीनी के समान

आज का उपाय : विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. टीम संवारें.

---- समाप्त ----