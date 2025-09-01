आज 1 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले निजी विषयों में रुचि रखेंगे, मनोबल बनाए रहें

कर्क - मित्रों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. परिचितों व करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. स्वजनों में सहकार की भावना बनी रहेगी. व्यक्तिगत विषयों में उत्साह रखेंगे. सक्रियता व सूझबूझ से प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा. उत्साह उमंग से कार्य करेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय - व्यावसायिक शिक्षा से पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. बड़ों की सीख सलाह बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. करियर पर फोकस बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति - वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. आधुनिक कार्यों में प्रभावी रहेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. लाभ संवार पाएगा. प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ सुखद क्षणों को साझा करेंगे. अपनों के संग आनंद से समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. करीबियों पर विश्वास बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. सबका साथ बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. जीवनशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सजगता बढे़गी. सेहत अच्छी रहेगी. योग व्यायाम अपनाएं.

शुभ अंक : 1 और 2

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. प्रतिभा संवारें.



