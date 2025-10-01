आज 1 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे, विविध मामलों में गति आएगी

कर्क - समय की चाल निरंतर सकारात्मकता बढ़ाएगी. लंच के बाद बड़े प्रयासों में गति आएगी. पेशेवर बातों में गंभीरता बनाए रखेंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. साझा संभावनाएं बल पाएंगी. कामकाज में गति आएगी. टीम वर्क में अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में उत्साहित रहेंगे. संबंधों में संतुलन बना रहेगा. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में धैर्य से राह बनाएंगे. अपेक्षित परिणाम पाएंगे. लाभफल बेहतर बना रहेगा. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी में सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे. कारोबार में स्थायित्व बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. उद्योग व्यापार में अनुकूलता बढ़ेगी. जिम्मेदार सहयोगी रहेंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. तेजी के अवसर बनेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी जीवन में सुखकर स्थिति बनी रहेगी. परिवार में सुख बढ़ेगा. करीबियों से सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह में सुख के पल बनेंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. जल्द भरोसे में न आएं. सहकारिता की भावना रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. प्रतिभा प्रदर्शन व प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : बेबी ब्लू

आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. वचन रखें.

---- समाप्त ----