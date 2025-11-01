आज 1 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: देवउठनी एकादशी पर कर्क राशि वाले अध्यात्म मार्ग से जुड़ेंगे, करें श्रीहरि की पूजा

कर्क - महत्वपूर्ण कार्यों को सहजगति से आगे बढ़ाएं. कामकाज की स्थिति अच्छी रहेगी. अप्रत्याशित लाभ में वृद्धि की संभावना है. आवश्यक कार्यों में निरंतरता बढ़ाएंगे. परिजनों का सहयोग पाएंगे. सूझबूझ और धैर्य कार्य बनेंगे. अपनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. जल्द भरोसे की आदत से बचेंगे. नियम अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्र व संतुलित रहेंगे. समय साधारण बना है. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

नौकरी व्यवसाय-योजनाओं को गति प्रदान करेंगे. साथियों का भरोसा जीतेंगे. सौदेबाजी में बेहतर होंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिफल अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरता पर बल देंगे. साझा उपलब्धियों में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- औद्योगिक मामले बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं को बल मिलेगा. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. आत्मविश्वास व पूछ परख बनी रहेगी. विभिन्न प्रयास फलेंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे.

प्रेम मैत्री- छोटी बातों पर प्रतिक्रिया से देने बचें. रिश्तों में अनुशासन व नियंत्रण रखें. आवश्यक सूचना मिलेगी. परिजनों की बातों पर ध्यान देंगे. वार्तालाप में सतर्कता रखेंगे. जरूरी सूचना प्राप्त होगी. प्रेम संबंधों में विनम्रता बढ़ाएं. तार्किकता पर जोर दें.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. शारीरिक गतिविधियां बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनदेखा नहीं करेंगे. सतर्कता से काम लेंगे. अतिश्रम से बचेंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. हनुमानजी की पूजा दर्शन करें. सीख सलाह सुनें.

