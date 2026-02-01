आज 1 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: धनधान्य में वृद्धि होगी, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे

कर्क - आर्थिक अवरोधों में कमी आएगी. नए ढंग से कार्य व्यापार आगे बढ़ाने पर फोकस होगा. रचनात्मक कार्यों में तेजी आएगी. रिश्तों में सहकार रहेगा. लेनदेन सहज बना रहेगा. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास और स्वाभिमान बढ़ेगा. विभिन्न लक्ष्यों को वक्त पर हासिल करें. व्यापार में सहजता रहेगी. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. नवीन मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. परिवार का साथ सहयोग रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- विविध जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. कारोबारी गतिविधियों में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ पर बल बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक पक्ष मजबूत होगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. सहकार की संभावनाएं जोर पाएंगी.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद आकर्षक रहेगा. विनय विवेक बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों को गति देंगे. पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिजनों का ख्याल रखेंगे. तालमेल बढ़ाएंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सहजता सजगता से बात रखेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. शारीरिक समस्याएं हल होंगी. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 4 और 6

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. नया सोचें.

---- समाप्त ----