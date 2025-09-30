Arthik Rashifal 30 सितंबर 2025: मकर राशि वाले कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को आर्थिक संग्रह के साथ उपलब्धियों को बढ़ाना चाहिए. सत्ता के मामले गति पाएंगे. समझौतों (अनुबंधों) में सक्रियता लाएंगे. आप अपने संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियाँ सकारात्मक बनी रहेंगी, और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

वृष: वृष राशि के लोगों के लिए सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. स्थितियाँ आकस्मिक बनी रहेंगी. लोभ प्रलोभन के प्रभाव में न आएं. साहस संपर्क बनाए रखें. सूझबूझ और नियम बनाए रखेंगे. करीबियों से सहयोग पाएंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक उद्योग व्यापार में स्थायित्व पर जोर रखेंगे. आप अवसरों को भुनाएंगे, और इच्छित लक्ष्य पाएंगे. नेतृत्व करने का भाव रहेगा, और उपलब्धि पाने का प्रयास रहेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के मामले बनेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को पूर्ववत् प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए. अनुशासन अनुपालन बनाकर रखेंगे. आर्थिक विषयों में सजगता रखेंगे. चतुराई से बढ़त बनाए रहेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे, और योजनानुसार कार्य करेंगे. ठगों एवं उधारी से बचें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों की आर्थिक वृद्धि बनी रहेगी. विविध गतिविधियाँ प्रभावपूर्ण रहेंगी. आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. आप नवीन गतिविधियों में उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक वार्ताओं में सफल होंगे, और सफलता के प्रति आश्वस्त बने रहेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आर्थिक लाभ एवं पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति बनी रहेगी. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे. वित्तीय मामले नियंत्रण में रहेंगे. कंजूसी न दिखाएं. व्यर्थ बातों में आकर भावुकता में फैसले न लें.

तुला: तुला राशि के जातक प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. आप शुभ सूचनाएं साझा करेंगे, और उचित फैसले ले सकेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढ़ाएंगे. सहजता, सामंजस्य और उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोग सबका उचित आदर सम्मान बनाए रखेंगे. चारों ओर समर्थन बना रहेगा. आप योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आय के साथ बचत पर ध्यान देंगे. साज संवार और भव्यता बनाए रखेंगे. धनधान्य के कार्य बनेंगे. हितसंरक्षण के प्रयास फलेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों के कलात्मक मामले बल पाएंगे. साझा कार्य बनेंगे. वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे. लाभ में वृद्धि होगी. योजनाविस्तार को बल मिलेगा. आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, और शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संपत्ति के प्रयास संवरेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को कार्यों को योजनानुसार आगे बढ़ाना चाहिए. वित्तीय विषयों पर फोकस रहेगा. बजट से चलने का प्रयास करें. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. अनजान से दूर रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता संवरेगी. आप कार्य विस्तार के अवसर भुनाएंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. आय के अन्य स्त्रोत सृजित होंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. सभी का भरोसा बनाए रखेंगे. वित्त संबंधी मामले सधेंगे.

मीन: मीन राशि के लोग जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. परंपरागत विषयों में लाभ और विस्तार के प्रयास संवरेंगे. धनधान्य प्रयास बेहतर बने रहेंगे. भेंट संवाद में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी.

