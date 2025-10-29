scorecardresearch
 

Arthik Rashifal 29 अक्टूबर 2025: कन्या राशि वालों का वित्तीय पक्ष होगा मजबूत, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 29 October 2025 (आर्थिक राशिफल): अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. लेनदेन में प्रभावी बने रहेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. आर्थिक मामलों पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

arthik_rashifal horoscope
मेष: मेष राशि के जातकों की अधिकारी से नजदीकी बढ़ेगी. पैतृक विषयों में संतुलन रखेंगे. पैतृक विषय गति पाएंगे. प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. सभी मामलों में बेहतर बने रहेंगे. निर्णय क्षमता बढ़ी रहेगी.

वृष: वृष राशि के लोगों को आर्थिक हितों को संरक्षित करने में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में साहस व उत्साह से आगे बढ़ेंगे. बचत पर जोर बनाए रखेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. पेशेवर मामलों में तेजी लाएंगे. संपर्क और संवाद बेहतर रहेगा.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के वित्तीय मामले सामान्य रहेंगे. आर्थिक लाभ पर बल बनाए रखें. अनुशासन व अनुपालन पर ध्यान दें. परिणाम पूर्ववत् बने रहेंगे. आर्थिक अनुशासन अपनाएंगे. संग्रह संरक्षण में सहज रहेंगे. हस्तक्षेप से बचें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को भूमि के कार्यों में सक्रियता लानी चाहिए. घर मकान संबंधी कार्य साधेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे. अनुबंधों में सजग रहेंगे. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों का लाभ बेहतर बना रहेगा. अनजान लोगों से सजग रहें. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएं. भावुकता से बचें. कर्मठता पर भरोसा बढ़ाएं.

कन्या: कन्या राशि के लोगों का कारोबार में वित्तीय पक्ष मजबूत होगा. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. लेनदेन में प्रभावी बने रहेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. आर्थिक मामलों पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों को भूमि एवं भवन-वाहन क्रय करने के अवसर मिलेंगे. अनुबंधों में स्मार्टनेस दिखाएंगे. सोच विचारकर पक्ष रखेंगे. पहल करने से बचेंगे. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुखप्रद चर्चा के अवसर बनेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को महत्वपूर्ण वाणिज्यिक यात्रा संभव है. आर्थिक कार्य सधेंगे. लाभ और नेतृत्व बढ़ाने का भाव रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. लाभ विस्तार बेहतर रहेगा. मनोवांछित लाभ संभव हैं. आर्थिक पक्ष प्रभावी रहेगा.

धनु: धनु राशि के जातकों का वित्तीय पक्ष संबल बना रहेगा. लाभ पर फोकस रहेगा. कामकाजी लक्ष्यों को साधेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि बढ़ी रहेगी. लाभ और प्रभाव बढ़ेगा. नवीन कार्यों पर फोकस रहेगा. पैतृक पक्ष को आगे बढ़ाएंगे. करीबियों से प्रस्ताव पाएंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को कामकाज में तेजी बनी रहेगी. सबका सहयोग बढ़ेगा. लाभ में बढ़त रहेगी. प्रतिभा और प्रभाव से स्थिति मजबूत बनाएंगे. उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा. सूझबूझ से काम लेंगे. लेनदेन में उत्साह व सतर्कता बनाए रहेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक दबाव की स्थिति से बचना चाहिए. कामकाज व्यवस्थित बनाए रखें. लेनदेन में बजट पर ध्यान दें. ठगी के शिकार होने से बचें. व्यर्थ बातों की अनदेखी करेंगे. अफवाह में न आएंगे. प्रलोभन में न आएं.

मीन: मीन राशि के लोगों के धन संपत्ति के मामले सकारात्मक रहेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. लाभ इच्छित बना रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधकीय कार्यों में अनुकूलन बना रहेगा.

