Arthik Rashifal 28 सितंबर 2025: कुंभ राशि वाले धनधान्य में पाएंगे बढ़ोतरी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों की सफलता में अड़चन बनी रह सकती है. आपका आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा, और परिस्थितियाँ मिश्रित बनी रहेंगी. प्रलोभन व प्रभाव में न आएं. साहस व संपर्क बनाए रखें. करीबियों के सहयोग से विविध मामले बनेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों के उद्योग व्यापार में लाभ और उछाल रहेगा. आप उद्योग व्यापार के लक्ष्य बनाएंगे. नेतृत्व करने का भाव रहेगा. भूमि एवं भवन संबंधी मामले बनेंगे. धैर्य से काम लेंगे, और संगठित प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक साहसिक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वचन देने से बचें, और अनुशासन बनाए रखें. आर्थिक विषयों में सजगता रखें. चतुराई से बढ़त बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे, और योजनानुसार कार्य करेंगे. ठगों एवं उधारी से बचें.

कर्क: कर्क राशि के लोग आर्थिक हितों को साधने में सफल होंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. विविध गतिविधियां प्रभावी बनी रहेंगी. आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. नवीन गतिविधियों में उत्साहित रहेंगे. व्यावसायिक वार्ताओं में सफल होंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों का भौतिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. आर्थिक लाभ एवं पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति बनी रहेगी. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे. वित्तीय मामले नियंत्रण में रहेंगे. अन्य की बातों में आकर भावुकतापूर्ण फैसले न लें.

कन्या: कन्या राशि के लोग प्रभावशाली गतिविधियों को बढ़ाएंगे. आपका हितलाभ बढ़त पर रहेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे, और उचित फैसले लेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. आप श्रेष्ठ प्रयास आगे बढ़ाएंगे, और सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों के बचत के प्रयास तेज होंगे. संपत्ति में वृद्धि होगी. मान सम्मान बनाए रखेंगे. चारों ओर समर्थन बना रहेगा. आय के साथ संग्रह पर ध्यान देंगे. साज-संवार और भव्यता बनाए रखेंगे. धन-धान्य के कार्य बनेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोग कला कौशल को संवारेंगे. रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे. लाभ में वृद्धि होगी. योजनाविस्तार को बल मिलेगा. आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, और शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों को वित्तीय कार्यों को योजनानुसार आगे बढ़ाना चाहिए. आर्थिक विषयों पर फोकस बना रहेगा. बजट से चलने का प्रयास करेंगे. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. अनजान से दूर रहें. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे.

मकर: मकर राशि के लोग नेतृत्व क्षमता का लाभ लेंगे. आय के अन्य अवसर सृजित होंगे. पद प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आप सभी का भरोसा बनाए रखेंगे. वित्त संबंधी मामले सधेंगे. लंबित धन प्राप्त हो सकता है. पहल बनाए रखेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को जिम्मेदारियों को बढ़ावा मिलेगा. जवाबदेही बनाए रखेंगे. परंपरागत विषयों में गति आएगी. लाभ और विस्तार के प्रयास संवरेंगे. धन-धान्य प्रयास बेहतर बने रहेंगे. भेंट-संवाद में सकारात्मकता बनाए रखेंगे.

मीन: मीन राशि के लोग आर्थिक हितों पर ध्यान देंगे. सत्ता के मामले गति पाएंगे. समझौतों (अनुबंधों) में सक्रियता लाएंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियों में सकारात्मकता बढ़ेगी. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा.

---- समाप्त ----