Arthik Rashifal 28 अक्टूबर 2025: मकर राशि वाले बजट पर ध्यान देंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष: मेष राशि के जातकों का कारोबार उनके मन के मुताबिक चलेगा.वे अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे. इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और धनधान्य में बढ़ोतरी होगी.इस अवधि में उनकी 'साख' और सम्मान को बल मिलेगा.वे अपने निजी और व्यावसायिक संबंधों का भरपूर लाभ उठा पाएंगे.वरिष्ठों का सहयोग मिलने से काम और भी आसान हो जाएंगे. आप सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे.

वृष: वृष राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वे आर्थिक पक्ष को बिल्कुल भी अनदेखा न करें.किसी भी काम में हड़बड़ी दिखाना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि 'अप्रत्याशित स्थिति' बनी रहने की आशंका है.उन्हें 'स्मार्ट वर्किंग' पर फोकस रखते हुए पूरी तैयारी से आगे बढ़ना चाहिए.यह समय धैर्य रखने का है.जरूरत पड़ने पर अपने समकक्षों या सहकर्मियों से सहयोग लेने में संकोच न करें. हर कदम सावधानी से बढ़ाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने में सफल होंगे.उन्हें 'इच्छित हितलाभ' यानी मनचाहा मुनाफा मिलने के योग हैं.आपके लिए सलाह है कि किसी भी जरूरी काम को 'लंबित' न रखें, उन्हें समय पर पूरा करें.यह समय भूमि और भवन से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता दिला सकता है.आपकी योजनाएं अब तेजी से अमल में आएंगी, जिससे समाज में आपका पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा.

कर्क: कर्क राशि वालों को उनकी उम्मीद के मुताबिक लाभ मिलने की संभावना है.वे अपने काम में नियम-अनुशासन पर जोर देंगे और अपनी सूझबूझ से फैसले लेंगे.जो लोग उद्योग-व्यापार में हैं, वे अपना निवेश बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं.उन्हें कुछ 'रुटीन प्रस्ताव' भी मिलेंगे.हालांकि, एक बड़ी चेतावनी है कि ठगों और धूर्त लोगों की बातों में न आएं, क्योंकि 'ठगी की आशंका' है.किसी भी प्रस्ताव पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के लिए समय बहुत सकारात्मक है.उनकी सभी कामकाजी योजनाएं उनके पक्ष में बनेंगी और वे कई आवश्यक व बड़े फैसले ले पाएंगे.वे नए कार्यों में विशेष शीघ्रता दिखाएंगे और 'उमंग-उत्साह' से भरे रहेंगे.वे अपने सामर्थ्य के दम पर कार्यक्षेत्र में अपनी जगह पक्की करेंगे.इस दौरान बड़ों और उच्च अधिकारियों से उनकी नजदीकी भी बढ़ेगी, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी.

कन्या: कन्या राशि वालों को इस समय 'पेशेवरों' यानी प्रोफेशनल्स का भरपूर साथ और सहयोग मिलेगा.काम के सिलसिले में कोई जरूरी यात्रा भी हो सकती है.वे अपने व्यावसायिक संबंधों को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे उनके आर्थिक प्रयास तेज गति पकड़ेंगे.वे जिम्मेदार लोगों से अपनी भेंट-मुलाकात बढ़ाएंगे.उनका लाभ और प्रभाव दोनों बेहतर बना रहेगा. वे अपने निर्धारित लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों की वित्तीय मजबूती उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगी और उनमें 'बड़ा करने की भावना' बढ़ेगी.उन्हें कई 'आकर्षक प्रस्ताव' मिल सकते हैं.वे बैंकिंग से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देंगे और अपने सामने उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे.सबसे खास बात यह है कि उनके 'धनसंग्रह' में स्पष्ट वृद्धि के योग हैं.वे पैतृक पक्ष यानी परिवार के पुराने मामलों पर भी ध्यान देंगे. अपनी भविष्य की योजनाओं को संवारेंगे.

धनु: धनु राशि वालों के लिए वित्तीय विषयों में 'सहजता' बनी रहेगी.यानी पैसों को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं होगी.वे अपने कामकाज में अपनी ही 'उम्मीद से बेहतर' प्रदर्शन करेंगे.उनकी आर्थिक उन्नति लगातार बढ़त पर होगी.उनकी बनाई नीतियां उन्हें उत्साहित रखेंगी और ये नीतियां उनकी आय बढ़ाने में सीधी मदद करेंगी.यह समय अपने निर्धारित लक्ष्यों को पाने में सफलता का है.वे हर क्षेत्र में 'तेजी से आगे बढ़ेंगे'.

मकर: मकर राशि वालों को इस अवधि में अपने बजट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 'खर्च की अधिकता' बनी रह सकती है.उनके मन में 'अपनों के लिए' अधिकाधिक करने का भाव रहेगा, जिस कारण खर्च बढ़ सकता है.उन्हें अपने बड़ों की सलाह पर जरूर ध्यान देना चाहिए.विशेषकर किसी भी तरह के आर्थिक लेनदेन में धैर्य दिखाना बहुत जरूरी है.राहत की बात यह है कि वित्तीय लाभ 'पूर्ववत्' यानी पहले जैसा ही बना रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से शानदार है.उनकी 'आय का प्रतिशत' जबरदस्त उछाल पाने वाला है.आर्थिक वृद्धि के कई नए मौके उनके सामने आएंगे.वे 'आय के कई नए स्त्रोत' विकसित करने में भी कामयाब हो सकते हैं.अगर कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह 'लंबित धन' भी प्राप्त होने की संभावना है.जिन्हें लोन की जरूरत थी, उनका काम भी बन सकता है.व्यापार और उद्योग-उत्पादन दोनों में बड़ा सुधार दिखेगा.

मीन: मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक सहजता बनी रहेगी.वे इस दौरान पारंपरिक मेहनत की जगह 'स्मार्ट वर्किंग' का तरीका अपनाएंगे, जिससे उनका प्रबंधन बेहतर होगा और परिणाम अच्छे मिलेंगे.उन्हें जो लाभ मिलेगा, उससे वे अपने व्यापार को और संवार पाएंगे.उनकी अटकी हुई योजनाएं अब 'आकार' लेने लगेंगी.किसी भी 'कामकाजी भेंट' यानी प्रोफेशनल मीटिंग में वे सफल होंगे.इतना ही नहीं, 'पैतृक मामले' भी उनके पक्ष में आते दिख रहे हैं.

---- समाप्त ----