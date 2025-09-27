scorecardresearch
 

Feedback

Arthik Rashifal 27 सितंबर 2025: वृश्चिक राशि वालों के वित्तीय प्रयास गति लेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 27 September 2025 (आर्थिक राशिफल): आर्थिक मामलों में धैर्य दिखाना चाहिए. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. साधनों को बढ़ाने पर जोर होगा.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों की आर्थिक परिस्थितियाँ दबाव में बनी रहेंगी. आपका लाभ प्रतिशत प्रभावित रहेगा और खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. संग्रह और संरक्षण के प्रयासों पर ध्यान दें. जिम्मेदारों की सलाह को अनदेखा न करें. भेंटवार्ता में सतर्कता रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी. आप व्यावसायिक मजबूती और स्थायित्व बढ़ाएंगे. आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. लाभ प्रतिफल बढ़त पर रहेगा. आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सामूहिक कार्यों में रुचि लेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक आर्थिक प्रलोभनों में न आएं. अतार्किक योजनाओं में जमा पूंजी न लगाएं. अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही व अनदेखी से नुकसान की आशंका है. उधार के लेनदेन से बचें. अपने खर्च पर नियंत्रण रखें.

सम्बंधित ख़बरें

शनिवार के दिन मकर राशि वाले पद-प्रतिष्ठा में पाएंगे तरक्की, जानें अन्य राशियों का हाल 
आज कैसा रहेगा आपका दिन, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ के क्या हैं लाभ, देखें 'भाग्य चक्र' 
Vish Yog 2025
करवा चौथ से पहले शनि-चंद्रमा बनाएंगे विष योग, इन 3 राशियों के बढ़ेंगे खर्चे 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
मिथुन राशि वालों के साख और सम्मान में वृद्धि होगी, जानें कैसा जाएगा आज का दिन  

कर्क: कर्क राशि के लोग परिस्थितियां सकारात्मक व प्रभावी बनाए रखेंगे. आप अपने कार्यों में पहल और पराक्रम दिखाएंगे. जिम्मेदारों से जुड़ेंगे, और साथियों में विश्वास बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा, और आप प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के आर्थिक विषय अपेक्षित रहेंगे. सत्ता से लाभ सुधरेगा. आप पद प्रभाव बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों की गोपनीयता रखें. वित्तीय विषय बेहतर बनेंगे. आप परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे और उचित जगह बनाए रखेंगे.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों का वित्तीय लाभ अच्छा रहेगा. आप कार्य विस्तार व प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे. परंपरागत विषयों को आगे बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बल पाएगी. आपका लाभ सुधरेगा. रचनात्मक भाव से आगे बढ़ेंगे.

तुला: तुला राशि के जातक बचत व संग्रह का स्तर ऊंचा रखेंगे. पूंजीगत प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. धन संपत्ति के मामले सुधरेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. विविध प्रयासों में वृद्धि होगी. आपका साहस और उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. संरक्षण के प्रयास बढ़ाएंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में धैर्य दिखाना चाहिए. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. साधनों को बढ़ाने पर जोर होगा. विविध वित्तीय प्रयास गति लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे, और लाभ बना रहेगा.

धनु: धनु राशि के जातकों का पूंजीगत खर्च बढ़ेगा. निवेश के मामले गति लेंगे. आर्थिक सजगता बनाए रखें, और नियमों का पालन करें. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आप व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें.

मकर: मकर राशि के लोग व्यावसायिक व्यापार में लाभ बढ़ाएंगे. योजनागत विकास पर ध्यान रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे, और प्रबंधन का लाभ उठाएंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा, और वार्ताएं सफल होंगी.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को उन्नति के अवसरों को बल मिलेगा. आप प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. धन-धान्य के कार्य प्रभावी बने रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

Advertisement

मीन: मीन राशि के लोगों के आर्थिक प्रयास बल पाएंगे. आप क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. वित्तीय जोखिम लेने का भाव रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. समझौतों (अनुबंधों) को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियाँ शुभकर बनी रहेंगी, और प्रभाव बढ़त पर रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement