Arthik Rashifal 25 अक्टूबर 2025: कर्क राशि वाले प्राप्त करेंगे पैसों से जुड़ा लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को जरूरी लेनदेन में लापरवाही न दिखानी चाहिए. परिचितों का साथ रहेगा. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. आत्मविश्वास से परिणाम पाएंगे. उद्योग व्यवसाय के लाभ पूर्ववत् रहेंगे. अनजान से दूरी रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों में जिम्मेदारी स्वीकारने का भाव रहेगा. नेतृत्व एवं पराक्रम बनाए रखेंगे. भूमि भवन व अचल संपत्ति मामले पक्ष में बनेंगे. वित्तीय लाभ बढ़ा रहेगा. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. संगठित प्रयास प्रभावी रहेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को समय प्रबंधन पर जोर रखना चाहिए. उपलब्धियां बेहतर बनी रहेंगी. सजगता सतर्कता से कार्य करेंगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. बहकावे में न आएं. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों की सक्रियता व समन्वय से हितलाभ बढ़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जीत पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. विभिन्न कार्य आगे बढ़ाएं. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. हितकर सूचना मिल सकती है.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को पेशेवरों से सलाह रखनी चाहिए. भवन एवं वाहनादि के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. अधिकारियों की मदद मिलेगी. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता बढ़त पर बनाए रखेंगे. आर्थिक चुनौतियों को सहज होंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्राप्ति होगी. सभी का सहयोग पाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक योजनाओं को बल मिलेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा.

तुला: तुला राशि के जातकों को वित्तीय योजनाओं पर फोकस रखना चाहिए. हितलाभ में बढ़त बनी रहेगी. रणनीति साझा करेंगे. विविध कार्यों को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे. कारोबारी विषयों पर ध्यान देंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों का करियर कारोबार में लाभ बढ़ा रहेगा. उच्च स्तर के लक्ष्य बनाए रखेंगे. आयोजनों से जुड़ेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. योजनाएं गति पाएंगी. स्वजनों से भेंट होगी. सबका सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों को बजट के अनुरूप कार्य करना चाहिए. लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें. अनजान से दूर रहें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में सजगता रखेंगे. अवरोध बने रह सकते हैं.

मकर: मकर राशि के लोगों को आर्थिक परिणाम संवारने पर कार्य करना चाहिए. हितलाभ का पक्ष बेहतर रहेगा. मामले लंबित न छोड़ें. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. कारोबारियों का भरोसा रखेंगे. विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे. लंबित धन प्राप्त होगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को वित्तीय विषयों में अच्छा करना चाहिए. सभी सहयोगी होंगे. इच्छित उपलब्धियां बढ़ेंगी. योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. जवाबदेह बने रहेंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्य साधेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को सबके साथ से वित्तीय मामले संवरेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. व्यवस्थित कार्य करेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. अवरोध स्वतः दूर होंगे.

---- समाप्त ----