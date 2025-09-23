scorecardresearch
 

Feedback

Arthik Rashifal 23 सितंबर 2025: सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 23 September 2025 (आर्थिक राशिफल): आप बैंकिंग पर ध्यान देंगे. आप अपने कामकाजी समझौतों को सुधार पाएंगे. आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी. धन और संपत्ति के मामले बेहतर बनेंगे.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों को वित्तीय मामलों में सजग रहना चाहिए. अपने बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. परिस्थितियां सामान्य बनी रहेंगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों का जीत का प्रतिशत बढ़ेगा. आपका आर्थिक लाभ बढ़ेगा. आप तेजी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की सोचेंगे. आपकी स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. अति-उत्साह से बचें. अपने साथियों पर भरोसा बनाए रखें. अपने विरोधियों से सावधान रहें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक अपना ध्यान आर्थिक लाभ बढ़ाने पर केंद्रित रखेंगे. वित्तीय मामलों में आप अपना प्रभाव बनाए रखेंगे. आपका आर्थिक और प्रबंधकीय प्रदर्शन सुधरेगा. आप भवन और वाहन में रुचि लेंगे. अपनी व्यवस्था पर जोर देंगे, और विभिन्न कार्यों की एक सूची बनाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मीन राशि वालों को होगा लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल 
The arrival of Goddess Durga on an elephant will bring prosperity and happiness.
आज कैसा रहेगा आपका दिन, नवरात्रि का क्या है महत्व? देखें 'भाग्य चक्र' 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
मकर राशि वालों को मिलेगा दोस्तों का साथ, जानें अन्य राशियों का हाल 
वृश्चिक राशि वालों करियर में आज मिलेंगे उचित परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल 

कर्क: कर्क राशि के लोग आर्थिक मामलों में पहल बढ़ाएंगे. आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी. आपके विरोधी पीछे हटेंगे. आपकी प्रभावशीलता बनी रहेगी. आपको अपने करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा. आप अपने लाभ को उम्मीद से बेहतर बनाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के लोगों की धन संग्रह में रुचि रहेगी. आप बैंकिंग पर ध्यान देंगे. आप अपने कामकाजी समझौतों को सुधार पाएंगे. आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी. धन और संपत्ति के मामले बेहतर बनेंगे. आपके रहन-सहन में भव्यता रहेगी. आपको कोई मूल्यवान भेंट मिल सकती है.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के जातक अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. आप नए प्रस्तावों से उत्साहित रहेंगे. आपके आसपास सकारात्मकता बनी रहेगी. आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. आपकी कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. श्रेष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात होगी. आपकी साख और ख्याति बढ़ेगी.

तुला: तुला राशि के जातकों को नियमों का पालन करने पर ध्यान देना चाहिए. आपका आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा. अपने विरोधियों से सावधान रहें. अपने बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें. वरिष्ठ लोगों की सलाह से चलें. जरूरी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. अफवाहों में न आएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोग करियर और कारोबार में तेजी रखेंगे. आपमें प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी. आपकी अधिकारियों से मुलाकात होगी. प्रबंधकीय प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आपको सबका साथ और सहयोग मिलेगा. आप तेजी से आगे बढ़ेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों के लिए लाभ के नए स्रोत बनेंगे. आपको महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. आप प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देंगे. आप सबका भरोसा जीतेंगे. अपनी कार्यगति को तेज बनाए रखेंगे. अपने वरिष्ठों से सलाह लेंगे. आपको पदोन्नति मिल सकती है, और आपके सहयोग की भावना बढ़ेगी.

मकर: मकर राशि के लोग व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. पेशेवर लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर और कारोबार में आप अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे. आपकी व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी. यात्रा हो सकती है. आपकी लंबित योजनाएं सुधरेंगी.

Advertisement

कुंभ: कुंभ राशि के लोगों के कामकाजी प्रयास पहले जैसे बने रहेंगे. आपका लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. वित्तीय मामलों में आप अपने प्रबंधकीय पक्ष को सुधारें. सतर्कता बनाए रखें. अपनी नीति और नियमों का पालन करें. तैयारी के साथ आगे बढ़ें. अपने काम को नियमित रखें, और अपनी व्यवस्था पर भरोसा रखें.

मीन: मीन राशि के जातकों के भूमि और भवन से जुड़े मामले सुलझेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. धन और संपत्ति में वृद्धि रहेगी. आप साझेदारी के प्रयासों को गति देंगे. आप अपनी नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे. अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. आपको कुछ शुभ प्रस्ताव मिलेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement