Arthik Rashifal 22 नवंबर 2025: मीन राशि वाले नीति नियम पर जोर देंगे,जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को आर्थिक पक्ष को संतुलित बनाए रखना चाहिए.बजट से चलें.लेनदेन में सावधान रहें.निर्देशों पर ध्यान दें.करीबियों की सलाह मानें.स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.अनुशासन बनाए रखने पर जोर दें.

और पढ़ें

वृष: वृष राशि के लोगों का लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा.संग्रह संरक्षण पर जोर देंगे.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.ठगों से सजग रहें.विभिन्न कार्यों में विवाद से बचें.लेनदेन में स्पष्टता रहेगी.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक स्मार्ट वर्किंग को बढ़ाएंगे.व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे.सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे.लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा.लाभ बढ़ा हुआ रहेगा.साख व सम्मान में वृद्धि होगी.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के लिए भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे.कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनाए रखेंगे.करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा.व्यवस्था पर जोर देंगे.व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा.अवसरों को भुनाएंगे.व्यवस्था सुधारेंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को सामान की खरीदी बनाए रखनी चाहिए.भवन और वाहन से जुड़े विषय गति पाएंगे.व्यक्तिगत मामले संवारेंगे.उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है.जल्दबाजी न दिखाएं.बजट पर ध्यान दें.

कन्या:कन्या राशि के लोगों की आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.अधिकारों के संरक्षण के प्रयास बनाए रखेंगे.कारोबारी विस्तार बेहतर बना रहेगा.आवश्यक कार्यों की सूची बनाएंगे.सबके समर्थन से आगे बढ़ेंगे.उम्मीद से अच्छा लाभ होगा.पेशेवर यात्रा संभव है.

Advertisement

तुला: तुला राशि के जातकों की कीमती वस्तुओं के संग्रह में रुचि बढ़ी रहेगी.धनधान्य की प्राप्ति हो सकती है.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे.बचत पर जोर रहेगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक अवसरों को भुनाना चाहिए.लाभ बढ़त पर बना रहेगा.इच्छित परिणाम पाएंगे.सहजता व सतर्कता रखेंगे.योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे.वरिष्ठों का समर्थन रहेगा.

धनु: धनु राशि के जातकों का आर्थिक मामलों में बजट बढ़ा हुआ रहेगा.निवेश बढ़ा रहेगा.न्यायिक प्रयासों में गति आएगी.लोभ लालच में नहीं आएं.सुनी बातों अनदेखा करें.अफवाह में न आएं.नीति नियम पर जोर दें.विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं.

मकर: मकर राशि के लोगों को पेशेवरजन उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए.लाभ का प्रतिशत अपेक्षित बना रहेगा.उन्नति की राह बनाए रखेंगे.सभी का साथ समर्थन पाएंगे.व्यवस्था को मजबूती देंगे.नवीन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक उछाल संभव है.इच्छित सफलता मिलेगी.कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे.सफलता की राहें खुलेंगी.सहयोगियों पर भरोसा बढ़ेगा.भूमि भवन के मामले बेहतर रहेंगे.लेनदेन में सहज रहेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों की वित्तीय सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा.लाभ और प्रभाव पर बल देंगे.सभी को प्रभावित करेंगे.आय के स्त्रोत निर्मित होंगे.पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेंगे.विविध अवसर उत्साहित रखेंगे.



---- समाप्त ----