Arthik Rashifal 20 अक्टूबर 2025: दिवाली के शुभ अवसर पर कुंभ राशि वालों का कारोबार बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: आज आपको किसी भी तरह के प्रलोभन में आने से बचना होगा. अपनी सूझबूझ और परिश्रम के बल पर आप उचित परिणाम पाने में सफल रहेंगे, जिससे आपका लाभ प्रतिशत अच्छा बना रहेगा. कार्यों में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. लोन से जुड़े पुराने मामले हल हो सकते हैं. आपका ध्यान अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह केंद्रित रहेगा.

वृष: लेनदेन के मामलों में आज स्थिति आपके लिए अपेक्षित रहेगी. आप कारोबारी प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपको अपने समकक्षों का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा. अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है. हालांकि विभिन्न मामले आपके पक्ष में बनेंगे, लेकिन किसी भी तरह के बहस या विवाद को टालना ही समझदारी होगी. वित्तीय मामलों में सतर्कता बढ़ाए रखें.

मिथुन: आज आपका पूरा फोकस अपने काम पर बना रहेगा और सफलता आपको लगातार उत्साहित रखेगी. आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल होंगे. सूझबूझ और सामंजस्यता के साथ आप बड़ी सहजता से आगे बढ़ेंगे. आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह की भ्रमपूर्ण बातों में न आएं .

कर्क: आप पेशेवर मामलों पर अपना जोर बढ़ाएंगे, जिससे आपका आर्थिक लाभ बेहतर बना रहेगा. विभिन्न व्यावसायिक मामले आपके पक्ष में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप अपने काम के प्रति पूरी तरह जवाबदेह बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर बड़प्पन भी दिखाएंगे. आपका संपर्क और संवाद का दायरा बढ़ेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति से मन में अनुकूलता का भाव रहेगा.

सिंह: आप अपने शुभचिंतकों के साथ तालमेल बढ़ाकर चलेंगे, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. आपकी रुचि संग्रह और संरक्षण से जुड़े कार्यों में बढ़ेगी. महत्वपूर्ण भेंट-वार्ताओं में आप काफी प्रभावी रहेंगे. परंपरागत विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं. आपका पूरा फोकस धन-संपत्ति से जुड़े मामलों पर रहेगा.

कन्या: आज आप अपने पेशेवर और सामाजिक संबंधों का भरपूर लाभ उठाएंगे. लंबे समय से लंबित पड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम बनेंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष और भी बढ़त पर रहेगा. आप व्यवस्था और प्रबंधन पर विशेष जोर देंगे. अपने आसपास के अनुकूल वातावरण का आप पूरा लाभ उठाएंगे. आय और धन-धान्य में वृद्धि के साथ-साथ नवीन कार्यों में भी गति आएगी.

तुला: आज आपको अपने बजट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. आप बड़े लक्ष्य साधने की सोच तो रखेंगे, लेकिन किसी भी तरह के लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखना बहुत जरूरी है. लीगल मामलों में अपनी सजगता बढ़ाएं. धैर्य और निरंतरता बनाए रखने से ही आपके काम बनेंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं को समर्थन मिलेगा, लेकिन लेनदेन में किसी भी तरह की उतावली न दिखाएं.

वृश्चिक: आपके लिए आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी. रुके हुए मामलों में आप तेजी बनाएंगे और सहजता के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे. आपका लाभ प्रतिशत पहले से बेहतर बना रहेगा. आप नीति-नियमों का पालन करेंगे. अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने की सोच रखेंगे.

धनु: साझा व्यापार से जुड़े जातकों के कारोबार में सुधार बढ़ेगा. समाज में आपकी साख और संवार में वृद्धि होगी. लंबी अवधि के लिए बनाई गई योजनाएं अब फल देंगी. आपको प्रशासन का सहयोग मिलेगा, जिससे लाभ का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. आप बेवजह की आशंकाओं से मुक्त होकर प्रबंधन से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

मकर: आपके लिए अपेक्षित लाभ बना रहेगा और आप अपने कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करेंगे. आपका पूरा जोर प्रबंधन पर रहेगा और आप नीति-नियमों का सख्ती से पालन करेंगे. आपकी दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी और संवाद में आप पहले से बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक विषयों में आपकी सक्रियता बढ़ने से आपके लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे.

कुंभ: आज आप पर उम्मीदों पर खरा उतरने का थोड़ा दबाव बना रह सकता है. आप अपनों के सहयोग से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में सफल होंगे. विभिन्न कार्यों में निरंतरता बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है. करियर और व्यापार के मामलों में सावधानी बरतें. अनुशासन और अनुपालन बनाए रखने से ही आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा.

मीन: आप टीम भावना को बढ़ावा देंगे और उद्योग-व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. औद्योगिक कार्यों में सक्रियता आएगी और आप अपने वचन के पक्के बने रहेंगे. आपके भीतर नेतृत्व का भाव रहेगा और आपके प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. पद और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. वित्तीय कार्यों को वक्त पर पूरा करेंगे .



---- समाप्त ----