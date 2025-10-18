scorecardresearch
 

Feedback

Arthik Rashifal 18 अक्टूबर 2025: वृश्चिक राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 18 October 2025 (आर्थिक राशिफल): उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भेंटवार्ता में बेहतर बने रहेंगे, और व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा. लाभ और विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. इच्छित लक्ष्यों को साधेंगे.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए. लेनदेन में आगे रहेंगे, और सहकारी प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. सफलता प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा, और विभिन्न कार्यों में सक्रियता रहेगी. सभी का भरोसा जीतेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को पेशेवर स्मार्ट वर्किंग अपनानी चाहिए. करियर कारोबार में भेंटवार्ताओं में सफल होंगे, और आर्थिक एवं वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे. संकीर्णता का त्याग करें. भवन एवं वाहन संबंधी मामलों में पहल बनाए रखेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों में टीम की भावना बल पाएगी. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी, और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. प्रभावशाली प्रदर्शन बना रहेगा, और वाणिज्यिक गतिविधियों पर जोर बनाए रखेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. शुभ समाचारों को प्राप्त करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनतेरस पर तुला राशि वालों का आर्थिक कार्यों पर रहेगा फोकस, जानें अन्य राशियों का हाल 
Astro Tips Upaay
यदि हर काम में बाधा आ रही है तो ये उपाय करें 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
Dhanteras 2025
धनतेरस पर शनि त्रयोदशी, इन 5 राशियों के सिर से टलने वाला है संकट 
धनु राशि वालों के मन के मामले सुलझेंगे, जानिए अन्य राशियों का हाल 

कर्क: कर्क राशि के लोगों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे, और परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा, और बैंकिंग कार्य बनेंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों की साख और सम्मान में वृद्धि होगी. लोकप्रियता का ग्राफ चढ़ेगा, और योजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे, और शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. रचनात्मकता बल पाएगी.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आर्थिक कार्यों में रुचि बनाए रखनी चाहिए. नीति नियमों का पालन करेंगे, और कार्यव्यवस्था और अनुशासन पर बल रहेगा. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. अनजानों से दूरी बनाए रहें. न्यायिक मामले उभर सकते हैं.

तुला: तुला राशि के जातकों के लिए वातावरण हितप्रद होगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे, और अनुबंधों में गति आएगी. इच्छित परिणाम बनेंगे, और लंबित धन की प्राप्ति हो सकती है. सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भेंटवार्ता में बेहतर बने रहेंगे, और व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा, और धनधान्य में वृद्धि होगी. लाभ और विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. इच्छित लक्ष्यों को साधेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों को जोखिम उठाने की कोशिश करनी चाहिए. जीत की भावना को बल मिलेगा, और व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. वित्तीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाओं व संकल्पों को पूरा करेंगे. हितलाभ संवारेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को कार्यों में सहजता दिखानी चाहिए. अनजान से दूरी रखें, और अफवाह से प्रभावित न हों. सूझबूझ और नियम बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा करें. व्यावसायिक मामलों में मध्यम गतिविधि रहेगी.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को व्यापार में नए आयाम गढ़ने चाहिए. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा, और साझा प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में सहजता शुभता बनाए रखेंगे. भूमि भवन के मामले बनेंगे. आर्थिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.

Advertisement

मीन: मीन राशि के लोग वित्तीय पक्ष संवारने पर जोर देंगे. कार्यव्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे, और योजनानुसार कार्य करेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे. आर्थिक कार्यों में उच्च परिणाम बनाए रखेंगे. नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement