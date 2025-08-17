scorecardresearch
 

Feedback

Arthik Rashifal 17 अगस्त 2025: धनु राशि वालों का लाभ का प्रतिशत रहेगा ऊंचा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 17 August 2025 (आर्थिक राशिफल): धनु राशि के लिए वाणिज्यिक विषय मध्यम रहेंगे. लाभ का प्रतिशत पहले जैसा रहेगा. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष
मेष राशि के जातकों को धनलाभ में वृद्धि मिलेगी और उनका ध्यान बचत पर होगा. रहन-सहन उच्च रहेगा और आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा. उन्नति के अवसर बढ़त पर रहेंगे.

वृष
वृष राशि के लिए कामकाज में सकारात्मकता बनी रहेगी. आर्थिक लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा और पेशेवर मामलों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. नीति नियमों का पालन करेंगे

मिथुन 
मिथुन राशि के जातक पेशेवरों की बात पर ध्यान देंगे. लेनदेन में सावधानी बरतें और उधार से बचें. खर्च और निवेश का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशि वाले आर्थिक उपलब्धियां करेंगे हासिल, जानें अन्य राशियों का हाल 
Receive Krishnas blessings on Janmashtami, learn the worship method and auspicious timings.
जन्माष्टमी पर कैसे पाएं भगवान कृष्ण की कृपा, जानें शुभ मुहूर्त-पूजा विधि 
Aaj Ka Panchang
जान‍िए 16 अगस्त 2025, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
16 August 2025: मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
धनु वाले नियमों का पालन करें, जानें क्या है बाकी राशियों का हाल 

कर्क 
कर्क राशि वालों का करियर और कारोबार सुधरेगा. वे आर्थिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे. चारों ओर सुधार बना रहेगा. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे और आर्थिक गतिविधियों में पहल की सोच रहेगी. 

सिंह 
सिंह राशि के जातक वरिष्ठों से संवाद संवारेंगे. वे अवसरों को भुनाने पर जोर देंगे और व्यवस्था में सुधार आएगा. वाणिज्यिक लाभ भी सुधरेगा.

कन्या
कन्या राशि वालों के लिए प्रबंधन अपेक्षा से बेहतर रहेगा. प्रतिभा से परिणाम संवरेंगे और उच्च शिक्षा व प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देंगे. जरूरी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं.

Advertisement

तुला 
तुला राशि वालों को उद्योग व्यवसाय में पहल से बचना चाहिए. लेनदेन में धैर्य दिखाएंगे और न्यायिक कार्यों को साधने की कोशिश करेंगे. अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम मिलेंगे. ठगों से बचाव रखें. 

वृश्चिक 
वृश्चिक राशि के जातक अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से गति देंगे. आर्थिक मामलों में पराक्रम बनाए रखेंगे. साख में वृद्धि होगी और योजनाओं को गति देंगे. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. 

धनु 
धनु राशि के लिए वाणिज्यिक विषय मध्यम रहेंगे. लाभ का प्रतिशत पहले जैसा रहेगा. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे.

मकर 
मकर राशि के जातकों के वित्तीय संबंध बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और विविध प्रयासों में सफलता मिलेगी. संबंधों में सुधार आएगा. संसाधनों पर ध्यान केंद्रित रहेगा.

कुंभ 
कुंभ राशि वालों को उद्यमिता से बल मिलेगा. सफलता के अवसर बढ़ेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे और आर्थिक मामले उनके पक्ष में रहेंगे. 

मीन 
 मीन राशि के जातक वाणिज्यिक सफलता पाएंगे. प्रबंधकीय प्रयास आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होगा. आर्थिक गतिविधियां बल पाएंगी और लाभ में वृद्धि होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement