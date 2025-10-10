Arthik Rashifal 10 अक्टूबर 2025: कन्या राशि वालों को मिलेंगे पद-प्रतिष्ठा के अवसर, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को वाणिज्यिक कार्यों में रुचि बढ़ानी चाहिए. पैतृक मामले बल पाएंगे, और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, और आर्थिक विषयों में उत्साहित रहेंगे. बचत पर जोर रहेगा, और लाभ बेहतर होगा.

वृष: वृष राशि के लोगों के कारोबार में शुभता बढ़ेगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे, और व्यापार बढ़त पर रहेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. सहजता व सतर्कता रखेंगे, और योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे, और वरिष्ठों का समर्थन रहेगा.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का निवेश एवं खर्च बढ़ा रहेगा. नीति नियम पर जोर दें, और विरोधी की चालाकियों से बचाव रखेंगे. लोभ और ठगी से बचें, और सुनी बातों को अनदेखा करें. अफवाह में न आएं. पहल पराक्रम में सहज रहें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को साहस से हल खोजना चाहिए. निडर बने रहेंगे, और सभी का साथ समर्थन पाएंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूती देंगे, और विविध योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा, और वित्तीय लाभ बल पाएगा.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को प्रतिभा एवं योग्यता प्रदर्शन में आगे रहना चाहिए. पदोन्नति के संकेत हैं, और पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे, और सबका सहयोग समर्थन बना रहेगा. चहुंओर लाभ व संवार के अवसर बनेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों के लिए कारोबारी यात्रा की रूपरेखा बनेगी. लाभ ओर प्रभाव बढ़ाएंगे, और सभी को प्रभावित करेंगे. आय के नवीन स्त्रोत निर्मित होंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे, और निसंकोच होकर कार्य करेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा.

तुला: तुला राशि के जातकों को लाभकारी कार्यों पर फोकस बढ़ाना चाहिए. संग्रह संरक्षण में बेहतर बने रहेंगे, और हस्तक्षेप से बचें. लेनदेन में सावधान रहें, और निर्देशों के अनुपालन पर ध्यान दें. करीबियों की सलाह मानें, और स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के औद्योगिक कार्यों में हितलाभ बढ़ेगा. भेंट चर्चा में प्रभावी रहेंगे, और लाभ और स्थिरता बढ़ाएंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे, और सफलता की राह खुलेगी. टीम पर भरोसा बढ़ेगा, और भूमि भवन के मामले बेहतर रहेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों का लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सफेदपोश ठगों से सजग रहें, और विभिन्न कार्यों में सहज रहें. बहस विवाद से बचें, और लेनदेन में स्पष्टता रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. प्रतिभा व परिश्रम से आगे बढ़ेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को करियर में सजग रहना चाहिए. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे, और सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. इच्छित लाभ संभव है, और योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. जिद में न आएं.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को भवन एवं वाहनादि के मामलों में सक्रियता पानी चाहिए. योजना बनाकर कार्य करेंगे, और व्यापार में शुभता रहेगी. वातावरण सामान्य रहेगा. उपयोगी वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. जिद जल्दबाजी न करें. बजट पर ध्यान देंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों के कार्यव्यवसाय का दायरा बड़ा होगा. बंधुओं के समर्थन से आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद से अधिक लाभ होगा. संबंधों में सुधार आएगा, और सबको जोड़े रखेंगे. व्यापार में पहल करेंगे. सहयोग का भाव रहेगा. यात्रा संभव है.

