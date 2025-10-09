Arthik Rashifal 9 अक्टूबर 2025: सिंह राशि में आय के नए रास्ते खुलेंगे, जानें अपनी राशि का हाल

मेष- नव कार्यां को गति देंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. सम्मान में वृद्धि होगी. नवाचार पर जोर देंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. साहस बढ़ाकर रखेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

वृष- वित्त व्यवस्था पर जोर दें. नीति नियमों में सजग रहेंगे. विभिन्न विषयो में ढिलाई न दिखाएं. न्यायिक मामलों में हलचल बढ़ने की आशंका है. बजट प्रभावित रह सकता है. निवेश में उतावली न दिखाएं.

मिथुन- करियर व्यापार में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. उद्योग के विस्तार पर फोकस रखेंगे. वित्तीय गतिविधियों में समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. लाभ साधने में सफल होंगे. योजनाओं में गति आएगी.

कर्क- चहुंओर उच्च परिणाम बनेंगे. संकल्प शक्ति बढ़ेगी. योजनाओं को बल मिलेगा. वरिष्ठों का साथ सहयोग बना रहेगा. सभी वर्ग के लोग मदद बनाए रखेंगे. वित्तीय लेनदेन में गति आएगी. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे.

सिंह- महत्वपूर्ण फैसले ले सकेंगे. आर्थिक् हितलाभ पक्ष में बनेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. आय के नए रास्ते खुलेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. साहस दिखाएंगे.

कन्या- लाभ प्रतिशत पर फोकस बढ़ाएंगे. अपनों से तालमेल व सीख सलाह बनाए रखेंगे. स्थितियां के अनुसार निर्णय लेंगे. सावधान रहें. लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं. सजगता व संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. अप्रत्याशित परिणाम संभव हैं.

तुला- नवीन मामलों में गति आएगी. टीमवर्क में बेहतर बने रहेंगे. सहकारिता की भावना को बल मिलेगा. करीबी उपलब्धि हासिल करेंगे. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ाएंगे. संपत्ति के कार्यां में गति आएगी. सहभागिता और साझेदारी पर जोर बना रहेगा.

वृश्चिक- उतावलापन न दिखाएं. आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. अनुशासन व परिश्रम पर जोर रहेगा. सतर्कता बढ़ाए रखेंगे. क्षमताओं में वृद्धि होगी. पेशेवर संबंधों का सम्मान करें.

धनु- आर्थिक मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. जीत का भाव रहेगा. समकक्ष सहयोग देंगे. संपर्कां का लाभ मिलेगा. प्रशासन प्रबंधन को बल मिलेगा. वित्तीय प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी.

मकर- वाहन क्रय कर सकते हैं. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. बड़प्पन की सोच रखेंगे. चतुराई से कार्य करेंगे. भौतिक वस्तुएं की प्राप्ति संभव है. जिम्मेदारों की सुनेंगे.

कुंभ- वित्तीय मामलों में अवसर बनेंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. जोखिम न लें. सफलता बढ़ेगी. सहकारिता को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे.

मीन- बैंकिंग के कार्य करेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. धनधान्य का बढ़ावा मिलेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ कार्यां में आगे रहेंगे. धन संपत्ति के कार्यां पर ध्यान देंगे.

---- समाप्त ----