Arthik Rashifal 2 अक्टूबर 2025: धनु राशि के कार्य-व्यापार में शुभता रहेगी, जानें अपनी राशि का हाल

मेष- मेष राशि के जातकों को वित्तीय लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी. आपका सारा ध्यान बजट और अर्थप्रबंधन पर बना रहेगा. लोग आप पर भरोसा करेंगे और आप उनका विश्वास जीतने में सफल रहेंगे. पैतृक विषयों पर ज़ोर बना रहेगा. जीत का सिलसिला बढ़ेगा और आपकी कला कौशल में भी वृद्धि होगी.

वृष- वृष राशि वालों को महत्वपूर्ण सूचनाओं का संचार बढ़ेगा. वे कार्य विस्तार में सफल रहेंगे और उनका मनोभाव जीत का रहेगा. वाणिज्यिक मामले उनके लिए सकारात्मक बने रहेंगे.

मिथुन- मिथुन राशि के लोग अनुबंधों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. उनका करियर-व्यवसाय बेहतर बना रहेगा. निरंतरता और नियंत्रण बढ़ाएंगे, साथ ही नीति-नियमों का पालन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलन रखना जरूरी है.

कर्क- कर्क राशि के जातक अपनी योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. उन्हें कार्य लंबित रखने से बचना चाहिए और कार्यक्षेत्र में पर्याप्त समय देना चाहिए. उनका फोकस लाभ पर रहेगा. अनुशासन और वाणिज्यिक संतुलन बनाए रखना आज की सफलता की कुंजी है.

Advertisement

सिंह- सिंह राशि के लिए आज उधार से बचने के प्रयास करना महत्वपूर्ण है. निवेश एवं व्यापार में सहज वृद्धि रहेगी. विभिन्न मामलों में सावधानी से काम लेंगे. नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वित्तीय मामलों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे और निवेश में सजग रहेंगे.

कन्या- कन्या राशि के जातक योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ से उनके कार्य सधेंगे. उनके वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि होगी और उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न मामले हल होंगे.

तुला- तुला राशि का प्रतिभा प्रदर्शन पर फोकस रहेगा. वे लाभ और प्रभाव को बेहतर बनाएंगे. जरूरी वस्तुएं क्रय कर सकते हैं. जिम्मेदारों को सुनें. प्रशासन में प्रभाव बनाए रखेंगे. सुविधाओं में रुचि रहेगी. भवन-वाहन के मामले बनेंगे.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि का लाभ बढ़त पर रहेगा. उनके परंपरागत व्यवसायों में आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. यह दिन सुविधाओं को बढ़ाने और प्रशासनिक प्रभाव का उपयोग करने का है. वृश्चिक राशि के लिए ऊंचा आत्मविश्वास लाभ के नए रास्ते खोलेगा.

धनु- धनु राशि की संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. वे लाभ एवं बचत पर जोर रखेंगे. आदर्शों का पालन करेंगे और सहजता से आगे बढ़ेंगे. वित्तीय मामले बढ़त पर रहेंगे. संपत्ति के कार्यों को बल मिलेगा.

मकर- मकर राशि के जातकों के धनधान्य में वृद्धि होगी और वे भव्यता बनाए रखेंगे. बचत की नीति अपनाना और संपत्ति से जुड़े कार्यों को बल देना फायदेमंद है. मकर राशि के लिए आज का दिन आर्थिक दृढ़ संकल्प और व्यावसायिक प्रयासों से सफलता हासिल करने का है.

Advertisement

कुंभ- कुंभ राशि विभिन्न कार्यों में अनुपालन और अनुशासन रखेंगे. वे सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी. व्यापार में सहजता बढ़ाएंगे. उन्हें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए और स्मार्ट डिले की नीति अपनानी चाहिए. पेशेवरों का साथ बनाए रखें.

मीन- मीन राशि के जातकों के धन-संपत्ति में वृद्धि होगी. वे अपने समकक्षों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सूझबूझ और अनुशासन से काम लेना ज़रूरी है, ताकि वे अपनी व्यापारिक स्थिति को सहज बनाए रख सकें.

---- समाप्त ----