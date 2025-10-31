Mesh Tarot Rashifal 31 October 2025: मेष राशि वाले नए कार्य की करेंगे शुरुआत, अपने क्रोध पर रखें संयम

मेष (Aries):-

Cards:-Ten of swords

समय की प्रतिकूलता के चलते आपको नकारात्मक एवं विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ सकता हैं. इस स्थिति में आपको गहरे जख्म लगे. ऐसी संभावना बन रही हैं. लेकिन यदि आप धैर्य और संयम से कार्य करते हैं. तो आप इस प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलने में भी सफल होंगे और धीरे-धीरे इन जख्मों के निशान भी आपके जीवन से हटते जाएंगे. ईश्वर की तरफ से आपको ये संदेश मिल रहा है. कि पुराने के नष्ट होने के बाद ही नए की शुरुआत होती है. अतः आप घने अंधेरे की उस स्थिति में बहुत चुके हैं जहां से बस सूरज की पहली किरण आपके जीवन में रोशनी लेकर आने ही वाली है. इस समय आपको विचलित नहीं होना है. यदि आप जल्दबाजी करेंगे. तो नई शुरुआत में विलंब हो सकता है. किसी करीबी व्यक्ति से मिला धोखा आपके हताश कर सकता हैं. इस समय क्रोध कर कर आप उस स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं. बेहतर यही हैं,कि इस स्थिति से सबक लेकर किसी नए साथी की तलाश करें या नए मार्ग का चयन करें. क्रोध और असंयमित व्यवहार आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता हैं. पर सामने वाले को वह प्रभावित नहीं कर पाएगा.

स्वास्थ्य: अत्यधिक क्रोध और तनाव आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. ध्यान और योगा करके अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय में साझेदार पैसे को लेकर हेरा फेरी कर सकता है. इसके चलते आर्थिक परेशानी महसूस करेंगे.

रिश्ते: यदि कोई व्यक्ति के साथ आपके संबंध इतने गहरे हो चुके हैं. कि आप सामने वाले से दूर नहीं रह पा रहे हैं. तो बेहतर होगा उसे अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएं.

