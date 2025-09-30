scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 30 September 2025: लक्ष्यों को साधेंगे, भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 30 September 2025: आस्था अध्यात्म में रुचि लेंगे. उत्साह मनोबल पर जोर रखेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. समकक्षों के सहयोग से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे.

aries horoscope
मेष - भाग्य की चाल सकारात्मकता बढ़ाएगी. तेजी और उन्नति की राह पर उत्साह दिखाएंगे. सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म में रुचि लेंगे. उत्साह मनोबल पर जोर रखेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. समकक्षों के सहयोग से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. यात्रा की संभावना रहेगी. हित संरक्षण में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवस्थाएं अनुकूल बनी रहेंगी. इच्छित परिणामों को पाएंगे. कारोबारी मामलों में नियंत्रण बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संग्रह के साथ उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. सत्ता के मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में सक्रियता 1लाएंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों से किए वादे पूरे करेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. प्रेम स्नेह में सुधार बना रहेगा. विभिन्न मामलों में सक्रियता आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. सोच ऊंची रखेंगे.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. धर्मयात्रा पर जाएं.

