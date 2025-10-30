scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 30 October 2025: मेष वालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा, कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 30 October 2025: परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं. कि यहां पर बिना दो-दो हाथ किए बाहर निकलना संभव नहीं हैं. यहां आपकी सोच यही हैं. कि सुलह नहीं करना है. तथा सामने वाले को सबक सिखाने के लिए युद्ध और लड़ाई ही अंतिम कदम है.

मेष (Aries):-
Cards:- Page of swords

पूर्ण विश्वास, ऊर्जा , जुनून और उत्साह के साथ किया गया कार्य अच्छे सफल होते हैं. साथ ही मार्ग में आने वाली बाधाएं जल्द ही दूर होती हैं. परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं. कि यहां पर बिना दो-दो हाथ किए बाहर निकलना संभव नहीं हैं. यहां आपकी सोच यही हैं. कि सुलह नहीं करना है. तथा सामने वाले को सबक सिखाने के लिए युद्ध और लड़ाई ही अंतिम कदम है. इस समय आर या पार की स्थिति का फैसला करना ही पड़ेगा. सफलता तो हर हाल में प्राप्त करना ही होगा. किसी भी स्थिति में हार स्वीकार्य नहीं हैं. जल्द ही किसी नए दौर की शुरुआत हो सकती हैं. इस समय किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. जो काफी जल्दबाज़ी हो सकता हैं.  उसकी जल्दबाजी में फैसले लेने की आदत कई बार गलत फैसले ले सकती हैं. कुछ नाटकीय परिवर्तन जल्द ही देखने को मिल सकते हैं. हो सकता हैं, कि अपनी महत्वकांक्षा की पूर्ति के लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ जाएं. इसके लिए हर तरह की कठिनाई झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए. 

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के चलते मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता हैं. इस कारण आपको अवसाद हो सकता हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी मुकदमे के चलते धन की हानि हो सकती हैं. 

रिश्ते: अपने मित्रों या करीबियों के साथ लड़ाई झगड़े से समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय बातचीत का सहारा लेना चाहिए. 

