Mesh Tarot Rashifal 29 September 2025: धनराशि उधार ले सकते हैं, लोगों से विश्वास उठ सकता है

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 29 September 2025: कार्य क्षेत्र में किसी योजना की सफलता का श्रेय आपका कोई सहयोगी अपने नाम कर सकता है. इस बात को लेकर आप दोनों में काफी बहस हो सकती है.

1.मेष (Aries):-

Cards:- Three of swords 

आपका प्रिय आपसे हमेशा से कुछ न कुछ बात छुपाता आ रहा हैं. इस बात के परे आप उन पर काफी विश्वास करते हैं. अचानक से कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं.जो इस बात का सबूत हो, कि आपका प्रिय आपके साथ धोखा कर रहा है.इस स्थिति में खुद को लूटा हुआ पाएंगे. कार्य क्षेत्र में किसी योजना की सफलता का श्रेय आपका कोई सहयोगी अपने नाम कर सकता है. इस बात को लेकर आप दोनों में काफी बहस हो सकती है. आपको अपने उच्च अधिकारियों को इस बात से अवगत जरूर करना चाहिए. कि यह सफलता आपके द्वारा आपकी मेहनत से प्राप्त हुई है. अचानक से आप पाएंगे कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोगों की उपस्थिति हो रही है जो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय खुद को मजबूत बनाया आत्म बल और हिम्मत को दुगना कीजिए चाहे कोई कितनी भी प्रयास आपको गिरने के करें आपको मजबूती से खड़े रहना है इस बात पर विश्वास रखिए जल्दी स्थितियां ठीक होती नजर आएंगे हो सकता है. कि आप इन स्थितियों से बाहर निकाल के थोड़े कठोर हो जाए.

स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप को लेकर परेशानी हो सकती है.बार बार इसका बढ़ना आपके हृदय के समस्याग्रस्त होने की आशंका व्यक्त कर रहा हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने किसी मित्र से कुछ धनराशि उधार ले सकते हैं.संतान की उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर सकते हैं.

रिश्ते: लोगों पर से विश्वास उठ सकता हैं.हो सकता हैं, कि आप किसी से पुनः प्रेम न करें.

---- समाप्त ----
