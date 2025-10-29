Mesh Tarot Rashifal 29 October 2025: मेष राशि वालों कार्यों में उत्पन्न हो सकती है समस्या, सेहत का रखना होगा ख्याल

मेष (Aries):-

Cards:- The Moon

किसी परिस्थिति में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से माफ़ी मांगना पड़ सकती हैं. जो आपको नीचा दिखाने के लिए खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रहा हैं. किसी रिश्ते का मान रखने के लिए आप इस स्थिति में खुद को बेबस महसूस कर सकते हैं. सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महत्व रखता है. इस बात को जानते हुए आप उसका किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं. हालांकि इस बात से आपके मन में सामने वाले के प्रति मान सम्मान कम हो सकता हैं. और आप उससे अब दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपका कोई सहयोगी जानबूझकर आपके कार्य में कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है. जिससे बाहर निकलने में आपको समय लग सकता है. इस बात का असर आपके कार्यों की गतिशीलता और कार्य के विलंब होने में पड़ सकता हैं. जो आपके कार्य की सफलता को प्रभावित करेगा. इस बात के जानकारी मिलने पर आप सामने वाले से इस विषय में बात कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि सामने वाला इस बात को मानने को मुकर जाएं. और आपका उससे थोड़ा सा विवाद हो जाएं. इस समय अपने कार्य की समाप्ति और सफलता के लिए के लिए आपको किसी भी तरह के विवाद में पड़ना नहीं चाहिए. यदि सामने वाला अपने गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है. तो शांति से अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास कीजिए.

स्वास्थ्य: देर सबेर का खानपान और अनियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रही सकती है. अपनी दिनचर्या को सही करने का प्रयास कीजिए.

आर्थिक स्थिति: किसी समय आपने किसी मित्र की सहायता के लिए किसी करीबी रिश्तेदार से कोई उधार लिया होगा. जिसके लिए अब सामने वाला आपको बार-बार टोक सकता हैं.

रिश्ते: हमेशा सामने वाले की जिद के आगे अपने घुटने न टेके. इससे वह व्यक्ति आप पर मनमानी करना अपना हक समझने लगेगा.

