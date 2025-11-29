scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 29 November 2025: मेष राशि वाले पैसों का खर्चा सोच-समझकर करें, संयम और सावधानी की है आवश्यकता

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 29 November 2025: किसी अनुभव व्यक्ति की सलाह  मार्गदर्शन कर सकती है.  इस विकट परिस्थिति में छोटी सी गलती जीवन की नैया डुबी सकती है. इस समय धैर्य, संयम और सावधानी आवश्यक है.

मेष (Aries):-
Cards:- Nine of swords

कुछ बुरे ख्याल मन को परेशान कर सकते हैं. खुद को बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं हो सकता है. सामने आई हुई चुनौतियों से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है.  पूर्व में मिली असफलता  मनोबल को कमजोर कर सकती है. किसी अनुभव व्यक्ति की सलाह  मार्गदर्शन कर सकती है.  इस विकट परिस्थिति में छोटी सी गलती जीवन की नैया डुबी सकती है. इस समय धैर्य, संयम और सावधानी आवश्यक है. अभी अपने भविष्य को बचाने के प्रयास कीजिए.  इस भ्रम में ना रहे की समस्याएं स्वयं ही सुलझ जाएंगी. आपकी बेचैनी का कारण किसी परियोजना में वांछित परिणाम न मिलाना भी हो सकता है. खुद को हारा हुआ महसूस ना करें. धीरज से काम ले. दृढ़ इच्छा शक्ति से समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दे.  हिम्मत से काम ले. यदि जीवन में आगे कुछ नजर नहीं आ रहा.  तो धैर्य के साथ संघर्ष ही आपको इस स्थिति से बाहर निकल सकता है. 

स्वास्थ्य: परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत चिंतित कर सकती है. किसी दूसरे स्थान पर जाकर उनका उपचार करा सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: व्यापार में हानि हो सकती है.  दूसरों की देखा देखी किए गए खर्चे मुसीबत में डाल सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी की छुपी हुई बातें पता चल सकती हैं.  इन बातों से मन में उथल-पुथल हो सकती है.

