Mesh Tarot Rashifal 27 October 2025: व्यवसायिक कार्यों में गति आएगी, किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है

मेष (Aries):-

Cards:- Three of cups

परिवार में लंबे समय के इंतजार के बाद नन्हें मेहमान का आगमन सभी के लिए उत्साह लेकर आ रहा हैं. सभी लोग इस जश्न को मनाने की तैयारियां कर सकते हैं. आपके कार्य क्षेत्र में किसी परियोजना की सफलता को लेकर सभी लोग उत्साहित हो सकते हैं. लिए सफलता को प्राप्त करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हैं. परियोजना की सफलता के कारण कार्य क्षेत्र के वातावरण में परिवर्तन आ रहा हैं. उच्च अधिकारियों सहित सभी लोग इस सफलता का जश्न मनाने की योजना बना सकते हैं.

यदि आप अपने अतीत की किसी समस्या से अभी तक ग्रस्त हैं. तो उस समस्या का निवारण भी जल्द ही होता नजर आएगा. व्यवसाय में कुछ रूकावटों के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे थे. आप उनमें भी धीरे-धीरे गति आई नजर आ सकती है. आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा अन्य लोग कर सकते हैं. जिसके कारण आपकी समाज एवं मान प्रतिष्ठा बढ़ती नजर आएगी.

परिवार के साथ किसी दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. काफी समय बाद सभी परिजनों के साथ आनंदमय वक्त बिताने की सोच मन को उत्साहित कर रही है. इस समय कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है. जो आपके खिलाफ किसी षड्यंत्र की योजना बना रहे हैं. कोशिश करें, कि अपने आसपास के वातावरण और लोगों को लेकर सजग और सावधान रहें.

Advertisement

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही हैं. इसके कारण सांस लेने में परेशानी आ रही हैं.

आर्थिक स्थिति: विदेश से आया मित्र साझेदारी का प्रस्ताव दे सकता हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत वह आपके साथ करने की इच्छा रख रहा हैं.

रिश्ते: किसी भी रिश्ते में झूठ आपके रिश्ते की नींव को कमजोर कर सकता हैं. अगर आप जीवनसाथी से कोई बात छुपा रहे हैं. तो उसके परिणाम आगे अच्छे नहीं होंगे.

---- समाप्त ----