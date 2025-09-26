scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 26 September 2025: मेष राशि वालों को हो सकती है धन हानि, लेनदेन से बचें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 26 September 2025: जीवनसाथी की इच्छा किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की काफी लंबे समय से बनी हुई है. अब उसकी इस इच्छा को साकार रूप देने के लिए कोशिश करना शुरू कर सकते हैं.

मेष (Aries):-

Cards:- Ace of Cups

नए जीवन की शुरुआत नई जिम्मेदारियां के साथ हो सकती है. कुछ समय पूर्व ही नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी मिला है. अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत नई जगह आकर कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि इस जगह और इस विभाग से आप पूर्णता अपरिचित हो. किंतु इस जगह को अपनाने की कोशिश करेंगे. कार्य क्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से खुद के लिए जगह बनाने का प्रयास कर सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनी हुई है. जीवनसाथी की इच्छा किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की काफी लंबे समय से बनी हुई है. अब उसकी इस इच्छा को साकार रूप देने के लिए कोशिश करना शुरू कर सकते हैं. व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारी को एकत्र करके इस व्यवसाय को जल्द से जल्द शुरू करने की योजना बना रहे हैं. आप किस कार्य में सभी परिजन आपका सहयोग करेंगे.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी के गर्भाधान में आ रही परेशानियों को लेकर किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं. चिकित्सक कुछ जरूरी जांच करने की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़ी धन हानि से बाल बाल बचे हैं. सामने वाले ने आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी योजना बना ली थी. पर ऐन वक्त पर उसकी एक जरा सी चूक आपको उस योजना में फंसने से बचा सकता है.

रिश्ते: यदि आप किसी से प्यार करते हैं. तो उससे भी वही उम्मीद ना करें. हो सकता हैं, कि आप जितना प्यार सामने वाले से करते हैं. वह उतना ना करता हो.

