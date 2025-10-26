scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 26 October 2025: कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, मन व्याकुल रहेगा

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 26 October 2025: उच्च अधिकारियों से मिलकर आप इस बात का स्पष्टीकरण कर सकते हैं. कि यह सफलता आपके द्वारा प्राप्त हुई. आपको कुछ सबूत अपनी सच्चाई साबित करने के लिए पेश करने पड़ सकते हैं.

मेष (Aries):-
Cards:- Ten of swords
आपके प्रिय की नाराजगी इतनी अधिक हो सकती है. कि वह अभी आपसे बात ही नहीं करना चाहता हो. इस स्थिति में आपका परेशान होना जायज है. प्रिय के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से आपके अंतरंग संबंधों की जानकारी अचानक से आपके प्रिय को मिल सकती हैं. काफी समय से आप इस बात को सामने वाले से छुपाए हुए थे. इस स्थिति में वह आप पर काफी गुस्सा हो सकता है. अपने रिश्ते को बचाने के लिए आप प्रिय से माफी मांगने के प्रयास कर रहे हैं.

आप अपनी गलती मानकर सामने वाले से माफी मांग सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता का श्रेय किसी सहयोगी ने अपने नाम करके उस योजना को उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी स्वयं की योजना की बताकर प्रस्तुत कर सकता है. इस बात की जानकारी आपको मिलने से आपका मन विचलित हो गया है. इस सफलता को प्राप्त करने के लिए आप काफी परिश्रम करते आए हैं.

उच्च अधिकारियों से मिलकर आप इस बात का स्पष्टीकरण कर सकते हैं. कि यह सफलता आपके द्वारा प्राप्त हुई. आपको कुछ सबूत अपनी सच्चाई साबित करने के लिए पेश करने पड़ सकते हैं. जिससे आपको मानसिक तनाव होने मानसिक तनाव हो सकता हैं. ऐसे लोगों से बचकर रहने का प्रयास कीजिए. जो आपको धोखा देने की नीयत रखते हो. ऐसे लोग वक्त पड़ने पर अपना असली चेहरा सामने ले आते हैं. 

स्वास्थ्य: हृदय संबंधी किसी परेशानी के कारण को खान-पान का परहेज करना पड़ सकता है. नियमित दिनचर्या और पौष्टिक खान-पान से आप खुद को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: अचानक से किसी स्थिति में अपने किसी मित्र से कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. इस बात को लेकर मन व्याकुल हो रहा है. 

रिश्ते: रिश्तो में झूठ और धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होती है. यदि आप ऐसा करते हैं. तो यह उस रिश्ते का अपमान होता है. 

---- समाप्त ----
