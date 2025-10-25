Mesh Tarot Rashifal 25 October 2025: मन में पूर्वाग्रह ना बनाएं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी

1.मेष (Aries):-

Cards:-Justice

इस समय यदि आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं.तो अपनी सकारात्मक सोच,अनुभव और योग्यता का उपयोग कर आप प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं.यहां पर जरूरत अपनी इच्छाशक्ति में दृढ़ता लाने की हैं.आपका कार्य के प्रति निष्ठावान और समय का पाबंद न होने की आदतें आपकी सफलता को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती हैं. आपको अपने इन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए. इस समय यदि कि आपके अंदर किसी के किसी को लेकर प्रतिशोध की भावना प्रबल बनी हुई है. तो अपने विचार का त्याग करके अपने रास्ते में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए.

यदि किसी नए काम को करने की सोच रखते हैं तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की सूक्ष्मता से जांच परख कर लें. आप जो भी नया कार्य करने जा रहे हैं उसमें क्या नफा नुकसान हो सकता है.इस बात की जानकारी आपको होना ही चाहिए. लोगों को लेकर अपने मन में पूर्वाग्रह ना बनाएं. इससे मुलाकात से पूर्व हीआपके मन में सामने वाले के लिए अच्छी या बुरी भावनाएं आ सकती हैं.

स्वास्थ्य: इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपके लिए परेशानी बन सकती हैं. यदि कोई भी स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है. तो उसका समय रहते उपचार करना आवश्यक हैं.

आर्थिक स्थिति कार्यों की गति धीमी होने के कारण मिलने वाले लाभ में देरी हो सकती है.

रिश्ते: अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए मजबूर ना करें.

---- समाप्त ----