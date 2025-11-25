Mesh Tarot Rashifal 25 November 2025: आपको हर तरह की खुशी प्राप्त होगी, अगले पड़ाव के लिए तैयार रहेंगे

मेष (Aries):-

Cards:- Ten of cups

इस समय किसी बड़ी महत्वाकांक्षा के पूरे होने की संभावना नजर आ रही है. अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए कुछ जरूरी प्रयास कर सकते हैं. काफी समय से जिन कार्यों को पूरा होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी. आप उन कार्यों में गति आती नजर आएगी. परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह कर सकते हैं. कार्य की अधिकता के चलते परिवार को समय देना मुश्किल हो रहा था. अपनी वर्तमान परियोजना को समाप्त कर नई परियोजना की शुरू होने से पूर्व कार्य क्षेत्र से कुछ समय का विश्राम लेकर अपने परिवार के साथ एक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.

इस समय आप किसी व्यवसाय को शुरू करने का विचार कर रहे हैं. तो समय उत्तम है. इस समय आप जितना अधिक मेहनत करेंगे. व्यवसाय में उतनी अधिक उन्नति की तरफ बढ़ता जाएगा. अगर प्रेम के मामले में तो दुविधा हो रही है. तो अपने मन की बात सामने वाले के समान समक्ष रख सकते हैं. हो सकता हैं कि आपकी दुविधा का निवारण उसकी सहमति से हो जाएं. ये संबंध आपके लिए चिरस्थाई होगा. हर तरह की खुशी आपको प्राप्त होगी. अतः चिंता छोड़ें तथा अगले पड़ाव की तैयारी करें.

स्वास्थ्य: आस पास की गंदगी और धूल के कारण सांस लेने में काफी दिक्कत हो सकती हैं. इस समय धूल मिट्टी से दूर रहने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: इस समय आप नए घर को बदलने की तैयारी कर सकते हैं. नए घर सुख सुविधा के अनुसार सजाने की कोशिश कर रहे हैं.

रिश्ते: घर परिवार में और शांति और झगड़ा बढ़ने के कारण निराशा हो सकती है. इस समय परिजनों के साथ आपसी बातचीत कर इन परेशानियों का समाधान निकालने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं.

