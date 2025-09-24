scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 24 September 2025: मेष वालों को बिजनेस में मिलेंगे अनुकूल परिणाम, न करें ये एक गलती

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 24 September 2025: उच्चता की इस स्थिति में दूसरे को खुद से कमतर समझना आपकी सफलता के लिए अच्छा नहीं रहेगा. हो सकता हैं, कि किसी कार्य से आपको जितने पारितोषिक मिलने की उम्मीद थी.

aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- Six of wands 

आपके कठिन श्रम का प्रतिफल देर से मिलने की संभावना बन सकती हैं. इस बात से थोड़ा चिंतित हो सकते हैं.  पूर्व के कार्य से मिली अच्छी सफलता से थोड़ा अहंकार मन में आ सकता हैं. ऐसा अनुभव कर रहे हैं, कि यदि आप अपने सहयोगियों का मार्गदर्शन नहीं करते तो शायद इतनी अच्छी सफलता प्राप्त ही नहीं हो पाती.  उच्चता की इस स्थिति में दूसरे को खुद से कमतर समझना आपकी सफलता के लिए अच्छा नहीं रहेगा. हो सकता हैं,कि किसी कार्य से आपको जितने पारितोषिक मिलने की उम्मीद थी. उससे कहीं ज्यादा पारितोषिक आपको मिल जाएं. ये समय आपके जीवन में अनुकूलता लेकर आ सकता हैं. मन में यदि भविष्य का भय, विलंबित सफलता को लेकर बेचैनी या चिंता हो रही हैं. तो उससे बाहर निकालें. समय अनुकूल हैं. रूठे हुए लोगों को भी मनाया जा सकता हैं. जो भी महत्वकांक्षा आपके मन में बसी हुई हैं. उसको पूरे करने के प्रयास सफल होंगे. पूर्व में जिन तकलीफों से आप गुजरे हैं. जिस धैर्य से अपने अभी तक प्रतीक्षा की हैं. उसका प्रतिफल आपको मिलेगा. 

स्वास्थ्य: मौसम के बार बार बदलने से दर्द की शिकायत हो सकती हैं. इस समय थोड़ा आराम करें. 

आर्थिक स्थिति:  किसी नई दुकान को खरीद सकते हैं. इस दुकान में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की योजना बना सकते हैं. 

रिश्ते: अपने से छोटे लोगों को इज्जत दीजिए. इससे वह आपके कार्यों में मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे. 

---- समाप्त ----
