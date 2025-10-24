scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 24 October 2025: नया घर ले सकते हैं, नए रिश्ते बनेंगे

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 24 October 2025: इस समय किसी लंबी आनंदमय यात्रा की योजना बना सकते हैं.जो आपको तनाव से निजात दे सकें.किसी नए काम में इतनी रुचि ले सकते हैं

1.मेष (Aries):-
Cards:- Ace of wands
इस समय आपके मन में परिवर्तन की इच्छा के साथ अत्यधिक बेचैनी भी बनी हुई हैं.किसी नए व्यवसाय की शुरुआत या नई नौकरी की शुरुआत हो सकती हैं.पूर्व में चली आ रही मुश्किलों और हताशाओं से घिरे हुए समय का अंत निकट ही हैं.अपनी महत्वकांक्षा को पूरा करने के लिए तथा समाज में अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा अपने प्रयासों को तेज कर रखा है.इस समय किसी लंबी आनंदमय यात्रा की योजना बना सकते हैं.जो आपको तनाव से निजात दे सकें.किसी नए काम में इतनी रुचि ले सकते हैं.जिस कारण आप अपने पुराने कामों में कम रुचि ले सकते हैं.

किसी भी नए कार्य की शुरुआत में आपको अपने परिजनों और मित्रों से सहयोग मिल सकता है. हो सकता हैं, कि इस समय आप किसी नए कार्य क्षेत्र या नई नौकरी, नए घर अथवा नए रिश्ते पर विचार कर रहे हो. कुछ छोटी-छोटी इच्छाएं शीघ्र ही पूरी होती नजर आ सकती हैं.यदि आप किसी बड़ी महत्वाकांक्षा के पूरे होने के लिए कोई अच्छी योजना बना रहे हैं. तो समय उत्तम है. आपकी महत्वाकांक्षा के पूरे होने के संभावनाएं भी आपको जल्द ही नजर आने लगेंगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा. अपने को स्वस्थ रखने के लिए दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन ला सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी निजी संपत्ति को व्यवसायिक उपयोग में बदलने की योजना पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं. 

रिश्ते: जो लोग आपके व्यवहार से आपसे रूठे हुए हैं. उनको मनाने के लिए समय अच्छा है.

---- समाप्त ----
