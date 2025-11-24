Mesh Tarot Rashifal 24 November 2025: आपके जीवन का सबसे बुरा दौर गुजर रहा है, क्रोध करने से बचें

मेष (Aries)

Cards:- Ten of swords

इस समय आपके कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती हैं.इस प्रतिस्पर्धा में आपकी हार होगी, या जीत. इसका फैसला प्रतिस्पर्धा के अंत में ही होगा. हो सकता है कि इस समय आपको विपरीत और नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो और कुछ लोगों के व्यवहार के चलते मन में एक तरह की कटुता भी उत्पन्न हो सकती है. इस स्थिति में धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को पूरा करते रहना आपको आगे की तरफ ले जाने के प्रयास में सफल बना सकता है. इस सभी परिस्थितियों का सामना इस समय इस बात पर विश्वास करके किया जा सकता है. कि पुराने के नष्ट होने के उपरांत ही नवीन का उदय होगा.अर्थात जो भी स्थितियां अभी तक आपके जीवन में आ रही है. उन सब से बाहर निकाल कर ही आपको जीवन में अच्छी सफलता और शांति प्राप्त हो पाएगी. यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है. तो उस पर क्रोध करके आप अपने को शांति नहीं प्रदान कर पाएंगे. ऐसे में बेहतर यही है कि नए साथी की तलाश करें या नए विश्वास उत्पन्न करें. साथ ही अपने भीतर झांक कर चल रही परिस्थितियों का विश्लेषण भी आवश्यक है. इस समय आप यह सोच सकते हैं कि जीवन का सबसे बुरा दौर गुजर रहा है. और इसके बाद जीवन में सिर्फ सफलता और सुख की प्राप्ति होगी.

स्वास्थ्य: कुछ समय से चल रही दर्द की समस्या को तलते जा रहे हैं. हो सकता है, कि धीरे-धीरे समस्या को सहन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएं.

आर्थिक स्थिति: किसी ने जानपूछकर आपसे किसी ऐसे कागज पर हस्ताक्षर कर सकता हैं.जो की आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ दस्तावेज हो.

रिश्ते: यदि किसी रिश्ते में इस समय शक उत्पन्न हो रहा है. तो अपने शक को दूर करने का प्रयास करना चाहिए.

