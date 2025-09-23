Mesh Tarot Rashifal 23 September 2025: मेष राशि वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, आर्थिक निर्णय लेने में होगी कठनाइयां

मेष (Aries):-

Cards:- Ace of swords

आने वाला समय संघर्षों से लोहा लेने का हैं. अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके कार्यों में जुट जाइए. हो सकता हैं, कि आपको कुछ सख्त फैसले लेने पड़े. इस समय भावनाओं पर नियंत्रण रखकर व्यावहारिक निर्णय लेना जरूरी हैं. कोरी भावनाओं को दरकिनार कर कठिन निर्णय लेना आसान नहीं हैं. किन्तु एक बार यदि आप इस झंझावात से निकल गए तो इसके परिणाम आपके पक्ष में ही आयेंगे. इस समय विश्वसनीय लोगों की सहायता आपके काम आ सकती हैं. इस समय आपके व्यवहार में समझौतावादी रवैया नहीं हैं. इस बात का ध्यान रखना जरूरी हैं. कि अपनी जिद्द या दृढ़ता में किसी अच्छी चीज को नुकसान न पहुंचाएं. किंतु फैसला हर हाल में आपके पक्ष में हों. इस समय आपकी भावनाएं उफान पर हो सकती हैं. जीवन में सुख और दुःख दोनों की तीव्रता इतनी अधिक हैं. कि तत्काल फैसला लेना आवश्यक हैं. किसी के साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार न करें. साथ ही अपने से छोटे पद पर कार्यरत व्यक्तियों के साथ अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें. ये आपके हित में नहीं होगा.

स्वास्थ्य: अपने कार्यों को सुचारू रूप से संयोजित करें. इससे आपका मानसिक तनाव कम हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: धन निवेश करते समय सभी जरूरी जानकारी अवश्य ले ले. बिना जानकारी के किसी भी क्षेत्र में धन निवेश करना जोखिम पूर्ण हो सकता है.

रिश्ते: ईमानदारी और पारदर्शिता किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है. आप अपने प्रिय में इन दोनों चीजों को चाहते हैं.

