Mesh Tarot Rashifal 23 October 2025: बेवजह किसी को सलाह न दें, धन कमाने के साधनों पर जोर रखें

मेष (Aries):-

Cards:- Four of cups

दूसरों की बातों में आकर आप आपने प्रिय से कुछ ऐसी बात कर सकते हैं. जो उसको नाराज़ कर सकती हैं. कई बार किसी स्थिति में आपको यदि निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ जाएं. तो आप खुद को असमर्थ मान सकते हैं. कई बार आप ऐसा महसूस कर सकते हैं. कि जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए. आपको अपने वर्तमान से ऊब हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में अपनी कार्यशैली और माहौल में परिवर्तन लाकर खुद को पहले की तरह ऊर्जावान और उत्साहित बना सकते हैं.

आपकी सलाह लोगों के काफी काम आती रही है. लोग जरूरत पड़ने पर आपकी सलाह लेना पसंद करते हैं. अब कुछ समय से आप इस स्थिति में हैं, कि कोई भी आपसे सलाह नहीं ले रहा है. इससे आप यह अनुभव कर रहे हैं. कि जैसे लोगों को आपकी सलाह की जरूरत नहीं है.

यह बात मन को व्याकुल कर सकती है. अपने सोच में परिवर्तन लाइए हो सकता है. कि आपका सोचना पूरी तरह से सही ना हो. यदि जीवन में इस समय किसी बात को लेकर हताशा महसूस हो रही है. तो उससे उभरने का प्रयास करें. यदि आप इससे उभर जाते हैं. तो आगे की राह आपके लिए आसान होती जाएगी.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़ने से नींद ना आने की समस्या हो सकती है. इसका असरआपके कार्यों की गति पर पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ छोटे-छोटे धन कमाने के साधन ढूंढे जा सकते हैं.

रिश्ते: काफी समय बाद किसी रिश्तेदार से मिलने का मौका मिल सकता है. जिससे आप जीवन में थोड़ा परिवर्तन आता देख सकेंगे.

