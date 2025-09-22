scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 22 September 2025: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा शुभ, नई शुरुआत की तरफ बढ़ सकते हैं कदम

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 22 September 2025: इस समय बने रिश्ते मधुर और लंबे समय तक कायम रहेंगे. पूर्व में कोई ऐसा हादसा आपके जीवन में घटित हुआ था. जिसके चलते एक लंबे समय तक जीवन  बोझ के समान  लगता आया हैं.

aries horoscope
मेष (Aries):-
Cards:- Eight of cups 

परिस्थितियों चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो. आपके सकारात्मक प्रयास उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के समाधान ढूंढ ही लेते हैं. यदि हमारे प्रयास सही दिशा में किए जाएं. तो जल्दी ही सब कुछ बेहतर होता नजर आ सकता है. जीवन में पहले से बेहतर कुछ अच्छे बदलाव आते नजर आएंगे. इस समय बने रिश्ते मधुर और लंबे समय तक कायम रहेंगे.  पूर्व में कोई ऐसा हादसा आपके जीवन में घटित हुआ था. जिसके चलते एक लंबे समय तक जीवन  बोझ के समान  लगता आया हैं. धीरे-धीरे अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ आप उस जगह से बाहर निकालने के प्रयास करते रहे.  आपके प्रयास धीमे ही सही किंतु आपको सफलता की तरफ ले आए हैं. जीवन में इस समय काफी बदलाव महसूस कर रहे है. अतीत की यादों से बाहर निकाल के जीवन को आगे बढ़ने का निश्चय कर चुके हैं. अगर कोई रिश्ता उस समय आपके विपक्ष में था. जब आपको उसकी जरूरत थी.  तो आप अब उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे. आप जानते हैं, कि कई बार सब कुछ खत्म होने के बाद ही किसी नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ते हैं. और वह शुरुआत आपको पहले से बेहतर बना सकती है. 

स्वास्थ्य: कुछ समय किसी अच्छे स्थान पर जाकर स्वास्थ्य लाभ लीजिए.  इससे न केवल आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.  बल्कि उन यादों से भी बाहर निकलने में मदद मिलेगी. जो आपको मानसिक तनाव दे रही है. 

आर्थिक स्थिति: किसी धन निवेश पर लगा हुआ पैसा डूब सकता है. इस बात से मन काफी परेशान होगा.  

रिश्ते: रिश्तों में सिर्फ देना ही नहीं होता बल्कि आपको रिश्तो से कुछ मिलना भी चाहिए. किसी को यदि आप सम्मान और प्यार देते हैं. तो बदले में आपको वहीं वापस मिलेगा. यह आवश्यक है. 

