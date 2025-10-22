Mesh Tarot Rashifal 22 October 2025: आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाएं, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मेष (Aries):-

Cards:- Six of pentacles

आप जिस कार्य को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं. उसमें कुछ जोखिम भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि कार्य की सफलता आपके लिए काफी अच्छा प्रतिफल लेकर आएगी. आपके जीवन में संतुलन का अभाव नजर आ रहा हैं. अपनी आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाएं. आपकी जरूरतमंदों की मुक्तस्त से मदद करने की आदत का कुछ लोग अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं. इस बात की जानकारी आपको मिल सकती हैं. हो सकता हैं, कि इस कारण आपका मन थोड़ा विचलित हो जाएं.

इस समय इस बात का अभी ध्यान रखें कि धन स्थिर रूप से आपके पास नहीं रहने वाला है. अतः दूसरों को दान देते समय या उनकी मदद करते समय अपने आमदनी स्रोतों का भी ध्यान रखें. ऐसा ना हो कि आप उनको पूरी तरह से खाली कर दें. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे हैं. आप ऐसी सोच रखते हैं. कि इस व्यवसाय में सफलता के बाद जो भी प्रतिफल प्राप्त होगा. उसका कुछ हिस्सा आप समाज सेवा के कार्यों में लगा देंगे. इस बात पर आप अपने परिजनों की भी सहमति लेना चाह रहे हैं. लोगों की मदद करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें.

आप किसी भी तरह की बेईमानी या ठगी का शिकार ना हो जाए. इस समय यदि आप अपने प्रेम संबंध को मधुर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. तो वह संबंध आपको सुख प्रदान करेगा. आप इस बात का विश्वास रखें. किजितने के आप योग्य हैं. उतना आपको ईश्वर से अवश्य प्राप्त होगा. जरूरत से ज्यादा का लालच करने का विचार मन में न लाएं.

स्वास्थ्य: किसी विवाह में खानपान के कारण पेट में काफी दर्द हो सकता है. धीरे-धीरे इस दर्द को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे. समय रहते चिकित्सक से मिल लेना चाहिए.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जो शेयर बाजार में काफी अच्छी समझ रखता हो.

रिश्ते: विवाह के लिए आए प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव पर सभी परिजनों की सहमति बन सकती है. इस व्यक्ति में आप अपने मन चाहे जीवन साथी की कल्पना पूरी होती देख सकेंगे.

---- समाप्त ----