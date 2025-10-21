Mesh Tarot Rashifal 21 October 2025: जल्दबाजी न करें, कार्य योजना में पेरबदल करेंगे

1.मेष (Aries):-

Cards:- Two of wands

यह समय परिस्थितियों से अनुकूलन और सतर्कता की आवश्यकता को दर्शा रहा हैं. यदि किसी के साथ आप नए कार्य में साझेदारी करने की इच्छा रख रहे हैं.तो आपको अपने दिमाग और विकल्प को खुला रखना चाहिए. हो सकता हैं,कि आपका साझेदार आपसे अधिक प्रभावशाली हो और साथ ही वह आपको आपकी कार्य योजना में थोड़ा बहुत फेरबदल करने के लिए मशवरा दे. इस स्थिति में आपको उसकी बात पर ध्यान अवश्य देना चाहिए. इस समय यदि आप किसी चीज का सौदा करने जा रहे हैं. चाहे वह संपत्ति हो या और कोई चीज के खरीदने या बेचने से संबंधित हो. तो जब तक आप सामने वाले से संतुष्ट न हो जाएं या परिस्थितियों से आपको संतुष्टि प्राप्त न हो. तब तक आप इस सौदे को करने के लिए जल्दबाजी न करें.

यह समय अधीर होने का नहीं है. जल्दबाजी आपके कार्य की अच्छी शुरुआत को आपके विरुद्ध कर सकती है. आत्मविश्वास आपको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा. किंतु अति आत्मविश्वास आपको अभिमानी और स्वार्थी बन सकता है. यदि किसी कार्य में आपको किसी तरह की कोई समय की सलाह की आवश्यकता पड़ रही है. तो बिना हिचके किसी अनुभवी व्यक्ति या परिवार के बड़े बुजुर्ग से सलाह लीजिएगा. हो सकता हैं,कि आपकी जो बड़ी सी समस्या है. उसका समाधान बहुत छोटा हो.और बहुत आसानी से मिल जाएं.

स्वास्थ्य: आंखों के नीचे काले घेरे रक्ताल्पता को दर्शा रहे हैं. कार्य की अधिकता और तनाव के कारण आपकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: पिता के सहयोग से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे. पिता से एक बड़ी धनराशि मिल सकती हैं.

रिश्ते: अपने किसी मित्र से किसी बात को लेकर हुआ झगड़ा अब थोड़ा कम होता नजर आ रहा है. आप दोनों अपने-अपने व्यवहार की एक दूसरे से माफी मांग सकते हैं.

