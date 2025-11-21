Mesh Tarot Rashifal 21 November 2025: मेष राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, मानसिक-शारीरिक असहजता कर सकते हैं महसूस

मेष (Aries):-

Cards:- Six of swords

कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप काफी विश्वास करते आए हैं. वो आपके विश्वास को तोड़ सकता हैं. उसके किसी गलत कार्य के चलते आप काफी बड़े आर्थिक संकट में फंस सकते हैं. जिसके चलते अब आपको इस स्थान से पलायन करने की आवश्यकता महसूस हो सकती हैं. ये पलायन आपकी इच्छा के कारण नहीं हो रहा है. अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए आप किसी नए स्थान पर जाकर नौकरी की तलाश करने का प्रयास करने पर विचार कर रहे हैं. इस समय आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से असंतुलित महसूस कर सकते हैं. खुद को मानसिक तनाव से दूर रखकर विचारों में सकारात्मक लाने के साथ ही किसी कठोर निर्णय को लेना पड़ सकता हैं. इस निर्णय के कारण कुछ करीबी लोग आपसे नाराज हो जाएं. ऐसा संभव हैं. इस समय परिजनों और करीबियों की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ने का निश्चय कर रहे है. नए शहर में नए लोगों और नई नौकरी में खुद का सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास करेंगे. हो सकता है, कि अतीत में मिल धोखा आपकी यादों में बस गया हो. जिसका असर आपके कार्यों की सफलता पर पड़ सकता हैं. जल्द ही कार्यों की व्यस्तता और जीवन को सुचारू रूप से चलने की जद्दोजहद में आप अपने अतीत से बाहर आते नजर आएंगे. जीवनसाथी के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए अपने व्यवहार में और अधिक मधुरता और सरलता लाने का प्रयास कर रहे हैं. जो भी कुछ अपने सामने वाले के साथ किया है. उसके कारण उसको जो मानसिक आघात पहुंचा है. उसको भरने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

स्वास्थ्य: अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से जीवनसाथी को बहुत बड़ा मानसिक आघात पहुंचा है. किसी अच्छे मनोचिकित्सक से उसका इलाज करवा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसी नए व्यवसाय में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास कर सकते हैं. ऐसा विश्वास है कि इस व्यवसाय में जल्द आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी.

रिश्ते:किसी को बांधकर रखना रिश्ते की पूर्णता नहीं होती है. किसी को जबरदस्ती रिश्ते निभाने की बात नहीं कही जा सकती है.

