scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 20 October 2025: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अतिउत्तम, कार्यक्षेत्र में मिलेगा उन्नति

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 20 October 2025: कार्य क्षेत्र में वह हर कदम पर अपनी सलाह और सहायता से आपके कामों को आसान बना सकता हैं. उसकी सलाह या निर्णय आपकी उन्नति में काफी सहयोग करेगी.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- King of cups
 
इस प्रकार की बुद्धि और आत्मबल स्वयं में विकसित करें.  जिससे आप किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे. यह काल परिवर्तन का है. इस समय आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा का प्रभाव होता हुआ महसूस कर सकते हैं. इस ऊर्जा को सही दिशा में निर्दिष्ट करेंगे. तो सफलता निश्चय ही आपके कदम चूम सकती है. जो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है. कार्य क्षेत्र में वह हर कदम पर अपनी सलाह और सहायता से आपके कामों को आसान बना सकता हैं. उसकी सलाह या निर्णय आपकी उन्नति में काफी सहयोग करेगी.  इस व्यक्ति का व्यवहार आपके साथ पिता के समान हो सकता है. आप भी उस व्यक्ति को अच्छी इज्जत देते आए रहे हैं. यह समय आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक सम्मान और कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए अति उत्तम हैं. भविष्य की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. अच्छी तरह सोचने समझने के उपरांत उन्हें कार्यान्वित करें.  इन सब के बावजूद आपका स्वभाव में काफी हड़बड़ीपन है. आप जितनी जल्दी उत्साहित होते हैं. उतनी ही जल्दी निरुत्साहित   भी हो जाते हैं अर्थात कुछ कर गुजरने का जोश जितनी जल्दी आपके अंदर पनपता है.  उतनी ही जल्दी  ठंडा भी पड़ जाता है. जिसके चलते कार्य की शुरुआत की कुछ समय बाद आप उस कार्य को पूरी ऊर्जा से नहीं करते हैं.  जिस कारण कई बार आपेक्षिक सफलता की प्राप्ति नहीं होती है. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता हैं. कार्य के साथ विश्राम भी आवश्यक हैं. 

आर्थिक स्थिति: मेहनत और लगन के साथ किए कार्य में अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

नौकरी के साथ किसी अन्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं 
पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें, बिना जान-पहचान के उधार न दें 
आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाएं, उधार मांगने की नौबत आ सकती है 
क्रोध और वाणी में अपशब्दों का प्रयोग न करें, आर्थिक हानि संभव है 
पैसों का लेन-देन सावधानी से करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें 

रिश्ते: इस समय किसी करीबी की नौकरी प्राप्ति की बात को लेकर काफी उत्साहित हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement