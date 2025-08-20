Mesh Tarot Rashifal 20 August 2025: लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, नए प्रेम संबंध की हो सकती है शुरुआत

मेष (Aries):-

Cards:-Ace of wands

ये समय परिवर्तन की चाह लेकर आया हैं. इसके साथ अत्यधिक बेचैनी भी हो सकती हैं. परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, इस बात की दुविधा हो सकती हैं. पूर्व से कार्य क्षेत्र में चली आ रही मुश्किलें और चुनौतियों का अंत निकट ही है. ऐसा आप महसूस कर रहे हैं. किसी लंबी आनंददायक यात्रा की योजना बना सकते है. जो आपको सभी प्रकार के तनाव से मुक्ति दिलाएगी. आपकी प्रतिभा को निखारने का मौका जल्द ही आपको मिलेगा. एक रोमांचक चुनौती जो कि आपके कार्यों को सफलता की तरफ ले जाने वाली है. जल्द ही आपके सामने नव अवसर को लेकर आ रही है. मित्रों और सगे संबंधियों की सहायता नए व्यवसाय को शुरू करने में सफल बनाएगी. नए कार्य क्षेत्र,नए रिश्ते या नए घर के विषय में सोचना शुरू कर सकते है. अपने दृष्टिकोण के साथ अपने व्यक्तित्व में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है. किसी मित्र का सहयोग आपके कार्यों को पूरा करने में गति प्रदान करेगा. किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत अतीत की यादों से बाहर निकालेगी.

Advertisement

स्वास्थ्य: खांसी जुकाम से राहत मिलेगी. वजन का निरंतर बढ़ना चिंता बढ़ा रहा है. अपने वजन को नियंत्रित करें.

आर्थिक स्थिति: नई नौकरी अच्छा वेतन देने की उम्मीद लेकर आई है. जीवनसाथी के कार्य की सफलता आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती है.

रिश्ते:नए प्रेम संबंध की शुरुआत जीवन में मधुरता ला सकती है.पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकते है.

---- समाप्त ----