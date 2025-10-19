Mesh Tarot Rashifal 19 October 2025: कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा, खान-पान में सुधार लाएं

मेष (Aries):-

Cards:- Strength

परिवार में किसी संपत्ति में आपको कम हिस्सा मिल हो सकता हैं. इस बात को लेकर आप परिजनों से बात कर सकते हैं. आपके शालीन और संयमित व्यवहार को सभी लोग आपकी कमजोरी समझते आए हैं. इस समय गुस्से से काम करने की जगह यदि आप धैर्य और संयम के साथ इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे. तो आपके लिए अच्छा रहेगा. यदि आपको किसी ने धोखा दिया है. और इस समय आप बुरी तरह आहत और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. तो संबंधों को खराब करने की जगह विनम्र भाव से सुधारने की चेष्टा करें.

गलतफहमियां दूर करने का प्रयास करें. हो सकता हैं,कि सामने वाला आपके लिए कुछ गलत ही सोच बनाए हुए हैं. बात करने से उस सोच सुधारने की उम्मीद की जा सकती हैं. जल्द ही आप देखेंगे. कि हर प्रतिकूल परिस्थिति आपके अनुकूल होने लगेगी. अत्यधिक प्रतिकूल समय में आपने जिस तरह धैर्य का सामना करते हुए परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लिया है. यह आपको उन्नति के राह पर ले जा सकता है. चीजों को देखने की सकारात्मक सोच आपको अपने कार्य क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में लोगों से मान सम्मान दिलाएगी.

स्वास्थ्य: अपने वजन को कम करने के लिए भूखा रहकर अपने शरीर को कमजोर ना बनाएं. खानपान में सुधार लाएं. पौष्टिक और संतुलित भोजन के साथ अपने वजन को कम करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: संतान की नौकरी प्राप्ति की सूचना आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मजबूती दे सकती है.

रिश्ते: दूसरों के सामने खुद को कमजोर साबित ना करें. सामने वाले आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं.

---- समाप्त ----