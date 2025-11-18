scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 18 November 2025: मेष वालों के घर कोई हो सकता है मांगलिक कार्य, न करें ये एक गलती

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 18 November 2025: कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आती नजर आ रही हैं.  इन चुनौतियों का सामना करना इस समय थोड़ा मुश्किल नजर आ सकता है.  किंतु इन चुनौतियों के बाद ही आप अपने कार्य की सफलता प्राप्त करने में कामयाब हो पाएंगे.

aries horoscope
मेष (Aries):-
Cards:- Seven of wands 

इस समय आप अपने पारिवारिक विवाद में खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं.  आपकी सोच और समझ आपके परिजनों की सोच से  विरोधाभासी होने के कारण आपको कई बार डांट खानी पड़ती आई हैं.  इस बात के चलते आप कुछ मायूस से हो सकते हैं.  कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आती नजर आ रही हैं.  इन चुनौतियों का सामना करना इस समय थोड़ा मुश्किल नजर आ सकता है.  किंतु इन चुनौतियों के बाद ही आप अपने कार्य की सफलता प्राप्त करने में कामयाब हो पाएंगे.  यह आपकी काबिलियत और योग्यता की परीक्षा हो सकती है.  यदि आप धैर्य और संयम से कार्यों को समझ कर पूरा करने का प्रयास करते हैं.  तो आपको कुछ समय में ही सफलता की प्राप्ति हो सकती है.  जिस विश्वविद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. वहां पर आपके सहपाठियों से आपका विवाद होने की संभावना हो सकती है.  यह भी हो सकता है, कि किसी बात को लेकर आपके साथ हाथापाई हो जाए.  ऐसी स्थिति में आप अपने शिक्षकों से मदद ले सकते हैं.  यदि आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी करने की इच्छा रखते हैं.  तो आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना नजर आ रही है.  लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेंगे. 

स्वास्थ्य: लंबे समय तक बैठकर काम करने के कारण पीठ और कमर में दर्द महसूस कर सकते हैं.  काम के बीच में थोड़ा विश्राम लेकर यदि आप चहलकदमी करते हैं.  तो आपकी इस समस्या में सुधार हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति: कुछ धन को सही जगह पर निवेश करने के लिए किसी अच्छे सलाहकार की मदद ले सकते हैं. 

रिश्ते: आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
